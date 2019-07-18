Бизнес примет участие в создании государственной образовательной платформы

Технологические компании примут участие в создании государственной образовательной платформы, включающей маркетплейс и систему развития педагогов. Обсуждение взаимодействия прошло 16 июля 2019 г. на первом заседании отраслевой рабочей группы «Цифровое образование» при АНО «Цифровая экономика» на интенсиве «Остров 10-22».

Основной задачей новой отраслевой группы является отбор и верификация решений для реализации цифровой трансформации образования. На первом заседании соруководитель отраслевой рабочей группы, заместитель министра просвещения России Марина Ракова, представила участникам группы целевую модель цифровой образовательной среды, которую планируется реализовать в течение 2019-2020 гг.

«Платформа будет интегрирована с различными учебными сервисами и представлена во всех школах России, в первую очередь, для учителей, которые при своей заинтересованности вовлекут в качестве пользователей учеников и родителей», – отметила Марина Ракова.

Минпросвещения планирует вовлечение в процесс создания платформы всех участников образования, разработка будет идти поэтапно, с учетом пилотных испытаний, мнения учителей и самих детей.

Планируется, что платформа будет включать маркетплейс образовательного контента и услуг, систему управления большими данными, сервис развития для педагогов и коммуникационный раздел. На втором этапе будут запущены облачная бухгалтерия и электронный документооборот.

По словам соруководителя рабочей группы, генерального директора компании «Яндекс» Елены Буниной, платформа в числе прочего позволит ученикам задавать домашние задания, которые нельзя будет переписать из интернета.

«Сегодня готовые домашние задания – это около 3,5% от всех поисковых запросов "Яндекса". Это очень много», – отметила Елена Бунина.

Участники рабочей группы договорились о распределении по экспертным подгруппам для проработки архитектуры цифровой образовательной среды и детализации будущих сервисов. Первым этапом реализации платформы, запланированным на 2019 г., станет создание маркетплейса.

О создании отраслевой рабочей группы «Цифровое образование» было объявлено 27 июня 2019 г. на наблюдательном совете АНО «Цифровая экономика». Соруководителями группы являются заместитель министра просвещения России Марина Ракова, директор фирмы «1С» Борис Нуралиев и генеральный директор компании «Яндекс» Елена Бунина.