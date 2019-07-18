Банк «Открытие» предложил корпоративным клиентам возможность дистанционного открытия депозитов

Банк «Открытие» реализовал для корпоративных клиентов возможность разместить депозит без посещения офиса. В режиме онлайн можно оформить любой из шести депозитов в линейке банка в рублях, долларах или евро.

Сервис реализован в системе дистанционного банкинга «Бизнес-линк», с помощью которой корпоративные клиенты «Открытия» могут выбирать – размещать депозиты по единой ставке «онлайн», либо по индивидуальной ставке, согласованной с клиентским менеджером. Обе опции возможны без обращения в банк.

Основное преимущество размещения депозитов по ставке «онлайн» – скорость. После ввода в систему информации о сроке и сумме сделки клиент получает готовое предложение по ставке в соответствии с заявленными банком типовыми условиями. Ставка по депозиту котируется в системе автоматически. Если же клиенту важен индивидуальный подход, корректировка условий размещения депозита может быть осуществлена по согласованию с клиентским менеджером.