Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн

ИТ в банках

Сбербанк предоставил возможность корпоративным клиентам вносить изменения в юридическое дело без посещения офиса. Пятнадцать самых востребованных типов изменений, среди которых смена адреса, продление полномочий руководителя и должностных лиц, изменение состава учредителей — все это можно внести в три клика в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Чтобы изменить информацию о компании, необходимо в разделе «Управление организацией» открыть вкладку «Информация» и выбрать «Внести изменения». В списке «Тип изменения» выбрать одну или несколько опций, сформировать заявление и прикрепить подтверждающие документы.

Для подписания заявления нажать кнопку «Получить СМС-код», ввести полученный код и отправить заявление в банк. Если в качестве способа подтверждения выбран токен, то документы подписываются с его помощью. Статус заявки можно отслеживать онлайн.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, отметил: «Как цифровой банк мы продолжаем развивать удаленные сервисы. Внесение изменений в юридическое дело — один из самых востребованных — теперь доступен в Сбербанк Бизнес Онлайн. Мы надеемся, что наши клиенты оценят новый сервис и он позволит им больше фокусироваться на развитии своего дела, как можно меньше отвлекаясь на подготовку и оформление документов».

Юридическое дело – это перечень документов, которые клиент предоставляет банку для открытия и ведения счета в соответствии с требованиями Банка России.

Другие материалы рубрики

Венесуэла постучалась в Центробанк: Хочет перейти на «российский SWIFT»

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

CNews AWARDS 2019: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Три четверти российских банков уязвимы для кибератак

Сбербанк раскритиковал «официальный российский блокчейн». Он медленный, неэффективный и небезопасный

Техника

Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии