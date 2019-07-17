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«Ростех» примет участие в развитии цифровой и энергетической инфраструктуры Тюменской области

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Тюменская область и госкорпорация «Ростех» договорились о реализации совместных проектов в сфере цифровизации региональной инфраструктуры, внедрения энергосберегающих технологий и создания высокотехнологичной промышленной продукции.

Соответствующее соглашение 17 июля 2019 г. в Москве подписали генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Тюменская область – один из важных промышленных регионов России. Территория интенсивно развивается, внедряет передовые технологии в самых разных сферах. "Ростех" готов оказать региону всестороннюю поддержку в этом – своими разработками, комплексными решениями, экспертизой. Данное соглашение позволит нам активно взаимодействовать в проектах цифровизации региона, повышать комфортность и безопасность городской среды, а также решать задачи в рамках приоритетных национальных проектов», – сказал Сергей Чемезов.

Подписанное соглашение также предусматривает сотрудничество в области внедрения высокотехнологичных методов производства, промышленной робототехники, аддитивных технологий, композитных материалов и т. д. в различных отраслях экономики Тюменской области.

«Наш регион уже не один год серьезно и системно занимается внедрением цифровых технологий. Мы поэтапно развиваем базовую и поддерживающую инфраструктуру этой отрасли. Подписанное соглашение открывает Тюменской области новые возможности для создания и продвижения инновационных и цифровых технологий, их применения в совершенно разных сферах региональной экономики. В частности, в рамках решения задач безопасности городов и инфраструктуры Тюменской области соглашение предусматривает внедрение интеллектуальной видеоаналитики на основе распознавания лиц», – отметил губернатор Александр Моор.

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