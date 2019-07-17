NtechLab победила в конкурсе по распознаванию дорожных знаков с помощью нейросетей

NtechLab сообщила о победе команды компании на международном соревновании в области машинного зрения Ice Vision. Программные решения, оценивавшиеся в рамках конкурса, позволят беспилотным автомобилям эффективно и точно распознавать дорожную обстановку в условиях русской зимы.

Свои разработки в области распознавания дорожной ситуации участники финала тестировали на «зимнем» датасете, который был разработан специалистами «Сколтеха» и содержит более 600 000 изображений, полученных при сложных погодных условиях, а также данные, позволяющие создавать в реальном времени 3D-карту пространства, окружающего автомобиль.

Борьба за главный приз развернулась между разработчиками из России и специально прибывшими в Москву командами из США, Китая, Южной Кореи и Испании. Команда, представляющая компанию NtechLab, завоевала первое место с призовым фондом 1,6 млн рублей.

«В своей работе мы использовали сверточные нейронные сети. Считаем, что это было верным решением. Кстати, потом, когда мы уже отошли от компьютеров, мы обсуждали наше решение с командой, занявшей второе место, и оказалось, что они действовали примерно по тому же принципу. Они даже показали нам несколько фишек, которые могли бы еще улучшить наш финальный результат», – сказали участники команды.

Развитие беспилотного транспорта – одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед разработчиками систем на основе нейросетей во всем мире. Проведение хакатонов, направленных на поиск эффективных решений в области совершенствования компьютерного зрения для автономных транспортных средств, позволяет приблизиться к созданию беспилотных систем 5-го уровня, при внедрении которых не потребуется вмешательство человека в процесс управления автомобилем.

«NtechLab, зарекомендовавший себя в качестве лидера по точности и скорости распознавания лиц, постоянно работает над расширением спектра применения нейросетей. В 2017 году разработанные нашей командой алгоритмы начали распознавать эмоции людей, в 2018 году мы были среди мировых лидеров по распознаванию силуэтов людей, 2019 год принес лидерство по определению действий на видео. Технологическое первенство в распознавании дорожной обстановки открывает новые перспективы в обогащении аналитики «умных» и «безопасных городов» уникальными данными», - отметил основатель и глава лаборатории нейронных сетей NtechLab Артем Кухаренко.

Конкурс Ice Vision - часть серии технологических конкурсов Up Great, проводимых в целях реализации Национальной технологической инициативы. Соорганизатором конкурса выступил один из ведущих технических российских университетов НИТУ «МИСиС», стратегическим партнером – научно-производственное объединение «СтарЛайн», технологическим партнером – «Сколтех». Мероприятие проходило в формате 48-часового хакатона на площадках «Дома-коммуны» НИТУ «МИСиС» и Сколковского института науки и технологий («Сколтех»).