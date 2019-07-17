Чистая прибыль Ericsson составила 1,8 миллирда крон

Ericsson представил финансовые результаты за II квартал 2019 г., показав положительную динамику всех ключевых показателей.

Основные показатели: рост продаж на 7% – до 54,8 млрд шведских крон против 49,8 млрд во II квартале 2018 г.; увеличение валовой маржи: 36,6% против 34,8% в аналогичном периоде прошлого года. При этом маржа за вычетом издержек на реструктуризацию осталась без изменений – на уровне 36,7%; рост валовой маржи подразделения сетей связи за вычетом расходов на реструктуризацию: до 41,4% против 40,2%; рост доходов от основной деятельности: 3,7 млрд шведских крон против 0,2 млрд годом ранее. При этом операционная маржа достигла 6,8% против 0,3%; рост операционного дохода за вычетом реструктуризационных издержек: 3,9 млрд против 2 млрд во втором квартале 2018 г.; рост операционной маржи за вычетом расходов на реструктуризацию: 7% против 4,1%; чистая прибыль 1,8 млрд шведских крон против убытка в 1,8 млрд во II квартале 2018 г.

Президент и исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм (Börje Ekholm), сказал: «Наблюдаемый органический рост продаж на 7% по сравнению с показателями второго квартала прошлого года происходит, в основном, за счет Северной Америки и Северо-Восточной Азии. Наш бизнес в области 5G растет, благодаря заключению новых контрактов на развертывание технологий 5G и запуску все большего числа сетей в коммерческую эксплуатацию. В настоящее время наши решения используются почти в 2/3 коммерческих сетей 5G».

«Мы намерены заключать новые стратегические соглашения и наращивать зону покрытия сетей 5G в разных частях Азии – разумеется, это отразится на марже, но зато усилит наши позиции в долгосрочной перспективе. Инвестиции в новые технологии и развитие рынка, а особенно в сегмент 5G, автоматизацию и искусственный интеллект, будут играть ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности компании в течение многих лет. Эти вложения - важная часть нашей стратегии, направленной на укрепление бизнеса и достижение поставленных целей в 2020 и 2022 гг.», – отметил Экхольм.