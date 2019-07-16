ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов

«Центр развития человеческого капитала» (группа «Нетрика») и НП «Руссофт» разработали проект последипломной подготовки ИТ-специалистов. Его цель – объединить учебные ресурсы ИТ-компаний на единой образовательной платформе, которая обеспечит механизм регулярной переподготовки разработчиков программного обеспечения и специалистов поддержки ИТ-систем, а также предоставит возможность студентам и выпускникам вузов пройти стажировку или практику в ведущих ИТ-компаниях.

В рамках проекта «Центр развития человеческого капитала» (ЦРЧК) отвечает за администрирование процесса обучения, реализацию программ ДПО, маркетинг образовательных программ, а также организацию стажировок слушателей в компаниях-участниках НП «Руссофт» и на производственных площадках города. НП «Руссофт» содействует в комплектовании преподавательского состава из числа сотрудников ведущих российских ИТ-компаний и помогает сформировать экспертные группы. Задачей экспертов станет составление профиля компетенций ИТ-специалистов, на базе которых будут разработаны образовательные программы, а также оценка качества образовательных программ.

Преимущества для участников заключаются в возможности развития компетенций собственного персонала, продвижении бренда компании благодаря готовности делиться знаниями и экспертизой, снижении затрат на внутреннее обучение за счет реализации платных образовательных программ.

К обучению приглашаются не только сотрудники ИТ-компаний, но и специалисты других областей. Проект предусматривает льготные условия для членов НП «Руссофт».

В рамках реализации проекта было налажено сотрудничество с ведущими вузами Санкт-Петербурга, осуществляющими подготовку по ИТ-специальностям: СПбГУ, ИТМО, СПбПУ, ЛЭТИ, Военмех, СПбГУТ. Это позволяет увеличить поток абитуриентов на стажировочные программы ИТ-компаний и обеспечивает возможность выбора сильнейших выпускников и их быстрое включение в работу.

Одним из ключевых направлений проекта станет корпоративное обучение по программам «Цифровая трансформация бизнеса» и «Индустрия 4.0». Программы обучения содержат как теоретические блоки по технологиям Индустрии 4.0 (большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, виртуальная и дополненная реальность, облачные технологии и т.п.), так и практические сессии, в ходе которых исследуется потенциал применения прорывных технологий на конкретном предприятии. Цель корпоративного обучения – подготовка CDO, внутренних экспертов, руководителей проектов по цифровой трансформации.

Стоит отметить, что речь идет не о длительных программах повышения квалификации, а о краткосрочном обучении в формате семинаров, воркшопов, стратегических сессий. Обучение будет проводиться как на территории заказчика, так и с использованием собственной учебной инфраструктуры.

Важно, что к разработке и реализации образовательных программ привлекаются только практикующие специалисты ИТ-компаний и производственных предприятий. У обучаемых есть возможность опробовать изучаемые технологии в действии, чтобы составить собственное мнение о целесообразности их использования. При этом программы обучения адаптируются под специфику бизнеса и в обязательном порядке включают разбор отраслевых кейсов. Акцент сделан на практическом, а не теоретическом обучении: 70% практики сочетается с 30% теории.

«Мы верим, что проект достигнет своих целей и приведет к сокращению дефицита квалифицированных кадров в сфере ИТ благодаря высокому качеству образования и синергетическому эффекту от объединения учебных центров ИТ-компаний. Мы надеемся, что наша деятельность будет способствовать не только цифровой трансформации бизнеса, но и переходу страны к цифровой экономике в целом», –– отметил Алексей Дворецкий, руководитель направления обучения и развития «Центра развития человеческого капитала».

«Мы уверены в успехе проекта благодаря усилиям коллег из "Центра развития человеческого капитала". Необходимость последипломной подготовки ИТ-специалистов подтверждается актуальностью темы цифровизации как на уровне государства, так и на уровне бизнес-сообщества», – сказал Валентин Макаров, президент НП «Руссофт».

Первый набор и начало обучения планируется в конце сентября 2019 г. Выпускники получат документы установленного образца на основании лицензии на ведение образовательной деятельности.