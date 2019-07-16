СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке

СКБ-банк расширил сотрудничество с Smart Engines и внедрил технологию Smart IDReader для распознавания QR-кодов в мобильном приложении. Ранее банк уже начал использовать программные продукты Smart Engines для извлечения данных паспорта РФ и банковских карт при обслуживании клиентов в различных каналах в мобильных и серверных решениях.

Распознавание qr-кодов на базе Smart IDReader уже доступно в мобильных банках для физлиц «СКБ Онлайн» и предпринимателей «ДелоБанк» для Android. В ближайшее время новый функционал появится и в приложениях для iOS. Для того, чтобы оплатить по qr-коду, пользователям мобильного банка достаточно навести на него камеру телефона.

Smart IDReader позволяет разработчикам встроить в мобильные приложения возможность распознавания qr-кодов в видеопотоке, на фотографиях и сканах. Решение поддерживает одномерные штрихкоды UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128 и двумерные QR Code, AZTEC, PDF 417, Data Matrix. При этом все вычисления в процессе распознавания выполняются на мобильном телефоне пользователя в режиме реального времени.

«Переход на новую технологию распознавания штрихкодов - это история про повышение удобства клиента при оплате различных квитанций и счетов. Возможность получить в рамках одного продукта функции распознавания паспорта РФ, банковских карт, а теперь еще и qr-кодов, дает нам дополнительные преимущества с точки зрения компактности приложения при установке его на телефон», — отметила руководитель проектов департамента цифровых технологий СКБ-банка Наталья Осадчикова.

Генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров сказал: «Мы продолжаем активное сотрудничество с СКБ-банком, и я не могу не отметить компетенции команды, с которой мы работаем. Уровень проработки технических решений и организация процесса изменений в связи с добавлением нового функционала находится в банке на высоком технологическом уровне».

Приложения СКБ-банка «СКБ Онлайн» и «ДелоБанк» доступны для скачивания в Google Play и App Store.