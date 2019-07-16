«Ситимобил», RideBar, Mars и PepsiCo представили услугу мини-бара в такси

«Ситимобил» в партнерстве с RideBar, Mars и PepsiCo объявили о запуске совместного проекта — установке мобильных онлайн магазинов в московских такси.

Уже сейчас пассажиры могут приобрести напитки и снэки в салонах автомобилей «Ситимобил». Москва стала первым городом в Европе, где доступна такая опция.

Сегодня оборудование для продажи продукции в такси устанавливают уже в 7 странах: США, ОАЭ, Китае, Индии, Индонезии, Сингапуре и Австралии. Например, в США за два года существования проекта к нему присоединились более 20 тыс. водителей, совершено около 2 млрд заказов, заработок водителей составил $5 млн.

Водители «Ситимобил» будут получать процент с каждой совершенной пользователем покупки, таким образом, подобная механика позволит таксистам увеличивать доход.

На старте проекта пассажирам для покупки будут доступны вода, газированные и энергетические напитки, жевательная резинка, снэки, чипсы, шоколад, а также влажные салфетки.

Для приобретения товара потребителю нужно ввести номер бокса, находящегося в салоне такси, на сайте оператора ridebar.ru или отсканировать QR-код. Затем оплатить покупку онлайн любым удобным способом, после чего водитель передаст пассажиру его товары.

Уже сейчас мобильными мини-барами оснащены такси «Ситимобил» класса «Комфорт».

Светлана Бутянова, директор по маркетингу «Ситимобил», отметила: «Запуск вендингового проекта в «Ситимобил» – это логичная часть нашей коммуникационной и бизнес стратегии, в рамках которой мы всегда стремимся исследовать новые возможности и масштабировать их в случае успеха. Мини-бары в такси уже успешно запущены в некоторых странах и были положительно восприняты как пассажирами, так и водителями на этих рынках. Мы рады запустить такой проект и в России с такими сильными партнерами, как PepsiCo, Mars и RideBar. Сейчас мы проводим много тестов и исследований, чтобы предложить рынку максимально интересный продукт, как с точки зрения эффективности юнит экономики для партнеров, так и пользовательского интереса».

Василий Круглов, основатель стартапа RideBar, сказал: «Сотрудничество с «Ситимобил» позволяет RideBar ставить перед собой амбициозные цели по быстрому расширению сервиса и росту доступности дополнительного заработка для водителей такси. До появления сервиса водитель фактически не имел легальной возможности дополнительно монетизировать свое время на линии. Клиентоориентированные водители и раньше клали в салон воду и конфеты, но у них не было возможности собрать набор комплементарных друг другу товаров и предоставить пассажиру комфортный и легальный для самого водителя способ оплаты. RideBar дает водителю готовое решение с удобной платформой, прозрачной мотивацией и тщательно подобранным ассортиментом товаров – лидеров своих категорий в сегменте on-the-go — именно тех, которые большинству пассажиров хотелось бы получить во время городской поездки».

Елизавета Александрова, директор по корпоративным отношениям Mars Wrigley в России, отметила: «Мы постоянно тестируем новые каналы, с тем, чтобы быть ближе к нашему потребителю. Продажи в канале “такси” в России — один из наших пилотных проектов, и мы с нетерпением ждем его первых результатов. Надеемся, что российский потребитель оценит его преимущества».

Александр Костиков, директор по коммуникациям PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, Кавказе и Центральной Азии, сказал: «В PepsiCo мы стремимся быть быстрее, идти в ногу со временем, ориентируясь на нужды современных потребителей. Мы хотим, чтобы наши продукты были доступны всегда и везде, и поэтому с партнерами — Ситимобил, Mars и RideBar — тестируем инновационные каналы продаж. Мы верим, что благодаря совместному проекту еще больше улыбок появятся на лицах наших потребителей с каждым глотком и каждым кусочком той продукции, которую мы предлагаем в мобильном мини-баре».