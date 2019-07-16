Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

R-Style Softlab интегрировала решение по регистрации граждан в ЕБС с ИБ-решением «Ростелекома»

Интеграция ИТ в банках

R-Style Softlab интегрировала модули линейки RS-Connect для работы с Единой биометрической системой c типовым решением по информационной безопасности, созданным компанией «Ростелеком». Проект решения утвержден ФСБ и отвечает всем требованиям по информационной безопасности при обработке биометрических данных.

Для работы с биометрическими данными клиентов банкам необходимо комплексное решение. С одной стороны, оно должно содержать прикладное ПО для работы с учетной записью клиента в ЕСИА, снятия биометрии и отправки данных в ЕСИА/ЕБС (модули RS-Connect: «Обмен с ЕСИА», «Обмен с ЕБС» и «АРМ оператора ЦО»), с другой стороны, в нем должно быть решение, обеспечивающее выполнение требований по информационной безопасности при регистрации биометрических данных в ЕБС. Это программно-аппаратный комплекс для реализации криптографических функций, предоставляющий средства криптографической защиты класса КВ2, который проходит тематические исследования в ФСБ.

С целью обеспечения банков необходимыми средствами автоматизации для регистрации биометрических данных граждан в ЕБС R-Style Softlab сотрудничает с компанией «Ростелеком», которая является оператором Единой биометрической системы и разработчиком типового решения по информационной безопасности (ТРИБ) для работы с биометрией. ТРИБ включает в себя ПАК HSM, TLS-шлюз, межсетевые экраны и пр. Проект этого решения еще в феврале прошел согласование в ФСБ, и сейчас проводятся тематические исследования для получения лицензированной в ФСБ лабораторией заключения о полном соответствии требованиям регулятора к обеспечению информационной безопасности при обработке биометрических данных.

«Для подписания биометрических образцов модули RS-Connect будут взаимодействовать с типовым решением по информационной безопасности (ТРИБ) "Ростелекома", — сказал Ринат Каримов, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank. — Для этого мы получили от "Ростелекома" описание API (Application Programming Interface) и выполнили интеграцию систем. Благодаря этому приобретая комплексное решение по биометрии, включающее RS-Connect и ТРИБ, банки выполняют требования законодательства в части регистрации биометрии с учетом требований по информационной безопасности».

Другие материалы рубрики

Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео

Сбербанк научился с помощью ИИ предсказывать выручку любой компании в России

Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран»

«Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию

CNews растет и обновляется. Обращение главного редактора

Техника

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей
Показать еще
Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии