Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов

Рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая экономика» рассмотрела проекты восьми суперсервисов – комплексных цифровых сервисов и представило рекомендации по их совершенствованию. Рабочая группа рассмотрела суперсервисы «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «Пенсия онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Оформление европротокола онлайн», «Имущество онлайн» и «Образование в РФ для иностранцев», «Правосудие онлайн», «Мое здоровье онлайн».

«Мы создаем суперсервисы для граждан и бизнеса. Поэтому и проектируем целевые состояния, то есть то, какими они будут в итоге, фактически совместно с будущими пользователями (пенсионерами, получателями социальной помощи, автолюбителями, малыми предпринимателями и другими категориями). Затем мы готовим прототип и выносим его на обсуждение с профессиональным сообществом и участниками фокус-групп. В финальной версии суперсервисов будут учтены все замечания и предложения», - отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

Суперсервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», представленный заместителем министра транспорта РФ Алексеем Семеновым, предусматривает онлайн-оформление документов для грузовых перевозок на автомобильном транспорте. Члены рабочей группы предложили включить в проект пункт «Международные перевозки», включающий механизм оформления и контроля электронных документов при осуществлении международных перевозок, сформировать «единое окно получения разрешений на въезд в город» и дополнить концепцию механизмами, которые позволят сотрудникам ГИБДД в автоматическом режиме с помощью фото/ видеофиксации выявлять правонарушения.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Скляр представил рабочей группе прототип суперсервиса «Пенсия онлайн», который будет помогать гражданину на протяжении всего периода его участия в пенсионной системе: от начала трудовой деятельности и формирования пенсионных накоплений до оформления пенсии и управления способом ее получения, включая все составляющие пенсионных выплат.

Комплексная услуга «Трудовой миграции онлайн», о которой также рассказал представитель Минтруда, обеспечит легализацию трудовой деятельности мигрантов, прозрачность и упрощение взаимодействия трудового мигранта с органами государственной власти при получении и продлении патента, работодателями в рамках трудовых отношений и, как следствие, контроль миграционных потоков и уплаты налоговых и страховых взносов.

Суперсервис «Оформление европротокола онлайн» разрабатывается для борьбы с заторами на дорогах. Сервис в пилоте запустится уже с этого года и предполагает создание экосистемы, охватывающей все шаги процесса по оформлению ДТП и урегулированию убытков в рамках ОСАГО, а также различные каналы взаимодействия участников ДТП, страховщиков и госавтоинспекции. В частности, станет возможным дистанционно оформить соглашение со страховой компанией о положенной выплате. Кроме того, в рамках суперсервиса разрабатывается помощник на основе искусственного интеллекта, который будет анализировать обстоятельства ДТП на основе фото и видео, загруженных участниками ДТП в приложении, и составлять заключения о повреждениях транспортных средств. По предложению бизнеса аудиторию суперсервиса планируется расширить, позволив им пользоваться не только когда оба участника ДТП зарегистрированы на «госуслугах», но и когда они являются клиентами любого банка или имеют мобильный телефон.

«Имущество онлайн» – суперсервис, представленный Росимуществом, даст возможность удаленного оформления прав на земельные участки: аренды, владения, оформления разрешений, а также продажи недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Все необходимые для регистрации документы можно будет загрузить онлайн и подписать их электронной подписью.

Суперсервис «Образование в РФ для иностранцев», разработанный Россотрудничеством, будет представлять собой мультиязычную цифровую платформу для подачи заявки, прохождения отбора в российские вузы и последующего сопровождения студентов во время обучения. У абитуриентов будет возможность производить поиск и сравнение образовательных программ всех вузов на родном языке, подать пакет документов в электронном виде, пройти дистанционный конкурсный отбор, следить в режиме онлайн за рассмотрением заявки и в случае необходимости подать апелляцию на решение конкурсной ситуации. По предложению рабочей группы планируется интегрировать в него услугу подачи документов на визу и ее оформление в электронный виде.

Прототип услуги «Правосудие онлайн» представил заместитель генерального директора судебного департамента при Верховном Суде РФ Виктор Агеев. Суперсервис предусматривает удаленную и безбумажную подачу заявления в суд. Сегодня, как следует из доклада, дополнительные ежегодные расходы на бумагу в российских судах составляют 10 миллиардов рублей. По мнению бизнеса важнейшим аспектом снятия «рутины» со всех сторон судебного разбирательства искусственного интеллекта, в том числе для автоматического определения подсудности дел.

Суперсервис «Мое здоровье онлайн» будет включать функции получения полиса обязательного медицинского страхования онлайн, прикрепление к поликлинике, запись к врачам, в том числе на прохождение медкомиссии для получения водительских прав с выдачей электронной справки, а также вызов врача на дом.

«Бизнес предложил дополнить концепцию услугой «Диспансеризация». Интегрировать систему с коммерческими сервисами как для того чтобы человек выбирал исходя их своих предпочтений государственную или коммерческую клинику, мог по своему желанию передавать свои сведения, данные своих исследований между медучреждениями, внедрить в систему первичной диагностики наиболее распространённые на рынке носимые устройства и фитнес-браслеты», - отметил заместитель директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.