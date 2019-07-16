«Норбит» внедрил bpm-систему Pyrus в «Инвестгеосервисе»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») завершил проект по внедрению bpm-системы Pyrus на объектах «Инвестгеосервиса» – группы, осуществляющей полный цикл строительства нефтяных и газовых скважин. Платформа позволяет оперативно выявлять, хранить и отслеживать устранение нарушений и потенциально опасных ситуаций. Новая система сопровождает в режиме реального времени каждый этап работы, учитывая сложную иерархию сотрудников.

«Инвестгеосервис» ведет свою деятельность на территориях Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Красноярского края, Республики Коми и других регионов. В настоящее время пробурено более 75 эксплуатационных скважин. В соответствии с требованиями безопасности труда, каждый из сотрудников в случае обнаружения факта совершения преступления или нарушения правил производственной безопасности обязан сообщить о нем. До появления новой системы такие случаи фиксировались в бумажном виде и Excel. Перед департаментом охраны труда «Инвестгеосервиса» встала задача запустить систему, автоматизирующую получение и обработку информации о случаях нарушений правил безопасности труда на объектах строительства нефтяных и газовых скважин.

С помощью облачного сервиса Pyrus каждая заполненная заявка автоматически обрабатывается и передается в нужное подразделение компании. Сервис также включает нормативно-справочную информацию и необходимые формы отчетности. Помимо веб-версии, сотрудники компании используют мобильное приложение на базе iOS и Android с офлайн-доступом.

Елена Ткаченко, директор департамента по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в группе «Инвестгеосервис», сказала: «В процессе регистрации нарушений "вручную" мы сталкивались с рядом проблем, связанных с человеческим фактором. Внедренная система Pyrus максимально точно и оперативно собирает данные о нарушениях. Завершенный проект стал для нас пилотным, и мы планируем масштабировать систему на остальные объекты группы компаний».

Антон Чехонин, генеральный директор компании «Норбит», сказал: «Сегодня bpm-системы стали востребованными в компаниях, которые стремятся повысить управление эффективностью при решении различных задач. Этот тренд отразился и на работе "Норбит" – в нашей компании достаточно быстро растет новое направление BPM. Проект по внедрению российской платформы Pyrus в компании "Инвестгеосервис" стал для нас первым и, благодаря слаженному сотрудничеству с заказчиком, был осуществлен за рекордные сроки – десять дней. Уверен, "Инвестгеосервис" получил удобный инструмент для быстрого сбора и согласования большого массива информации, касающейся безопасности».