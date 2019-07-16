Мособлбанк автоматизировал подготовку отчетности по CRS

Мособлбанк и Intersoft Lab завершили проект автоматизации процессов подготовки сведений о финансовых счетах иностранных клиентов в соответствии с международным стандартом обмена финансовой информацией CRS. Проверкой качества нового решения стало предоставление в ФНС России отчетности за 2017-2018 гг. в установленные законодательством сроки.

В последних числах мая 2019 года Мособлбанк впервые сдал в ФНС РФ отчетность по стандартам Common Reporting Standard (CRS) за 2017-2018 гг. из автоматизированной системы. ИТ-поддержка процедур мониторинга и идентификации иностранных налоговых резидентов среди клиентов и подготовки сведений об их счетах позволила выполнить требования актуальной версии стандарта CRS и повысить продуктивность сотрудников Службы международного комплаенс-контроля.

Платформой для подготовки отчетности о финансовых счетах клиентов - резидентов иностранных государств - стало корпоративное хранилище данных (КХД) банка, функционирующее на платформе «Контур» разработки компании Intersoft Lab.

КХД эксплуатируется в Мособлбанке более 2 лет. К старту работ по проекту в январе 2019 года в него уже были собраны основные данные, необходимые для подготовки отчетности по требованиям CRS для ФНС РФ. Реализация проекта заняла 5 месяцев. За это время в КХД были догружены данные, специфичные для решения поставленной задачи (комплаенс-статусы клиентов, сведения о стране налогового резидентства и проч.), и настроена витрина данных, структура которой полностью покрывает предписания стандарта CRS к составу данных.

По сравнению с первой отчетной кампанией по стандартам CRS при сдаче отчетности в мае 2019 года применялись более строгие требования к анализу финансовых данных иностранных клиентов и их идентификации. Эти требования были отражены в новой версии стандарта, опубликованной уже в ходе исполнения проекта. Несмотря на изменения, проектные работы были завершены в срок, и банк успешно предоставил отчетность по CRS до 31 мая 2019 года.

Чтобы в течение отчетного периода обеспечивать непрерывный контроль качества данных для подготовки отчетности, для специалистов Службы комплаенс-контроля Мособлбанка была реализована функциональность оперативного мониторинга и идентификации иностранных налоговых резидентов. С ее помощью упрощается выявление клиентов-нерезидентов, идентификация которых по разным причинам может быть затруднена. Дополнительно реализована возможность оперативно корректировать в витрине системы данные, которые не прошли внутренний контроль перед отправкой в ФНС. Благодаря этому исправление данных в информационных источниках может быть отложено и не приводит к нарушению сроков предоставления отчетности.

Илья Изотов, начальник службы международного комплаенс-контроля Мособлбанка отметил: «Сравнивая опыт «ручной» и автоматизированной подготовки отчетности по стандартам CRS, можно утверждать, что выбор хранилища данных в качестве основы для автоматизации этой задачи полностью себя оправдывает как с позиции снижения непродуктивных трудозатрат, так и для получения уверенности в данных, предоставляемых в ФНС. Процесс консолидации и последующей проверки данных для отчетности выведен на качественно новый уровень. Кроме того, мы рассчитываем, что данное решение позволит Банку оперативно адаптироваться к появляющимся новым регуляторным требованиям и перенастраивать систему в короткие сроки таким образом, чтобы данный процесс отвечал требованиям действующего законодательства. Это особенно актуально, поскольку законодательство CRS сравнительно «молодое» и находится в стадии перманентного развития».