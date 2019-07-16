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Исследование Vmware: 75% компаний региона EMEA не уверены в надежности своих ИБ-систем

Безопасность Стратегия безопасности

Только четверть (25%) ведущих компаний по региону EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) уверены в надежности своей системы информационной безопасности. Эти данные были получены Wmware в рамках совместного исследования с Forbes Insights.

Почти три четверти (70%) лидеров российского рынка и специалистов по информационной безопасности считают, что решения, которые их организация применяет для защиты своих систем, устарели. При этом 42% опрошенных отмечают, что за прошлый год их компания приобрела новые инструменты, направленные на борьбу с потенциальными угрозами. 75% респондентов планируют увеличить расходы на обнаружение и идентификацию атак. При этом 20% участников исследования сообщили, что их организация уже применяет 26 и более решений для безопасности.

Несмотря на то, что компании продолжают наращивать инвестиции в защиту систем, всего 13% ИТ-специалистов утверждают, что разрешение проблем, связанных с кибербезопасностью, занимает менее одной недели. В современном мире, где обработка данных производится в режиме реального времени, число интернет-пользователей ежедневно увеличивается более чем на 1 млн человек, а большая часть операций проходит через приложения в считанные секунды, такой медленный отклик представляет серьезную опасность.

Особенно драматично то, что многие компании сталкиваются с парадоксом продуктивности, когда расходы на ИБ растут, а эффективность — нет. Так, в России 96% опрошенных планируют внедрить новые ИБ решения в течение трех ближайших лет.

Исследование, в котором приняли участие 650 компаний Европы, Ближнего Востока и Африки, позволило выявить опасную тенденцию: для борьбы с новейшими киберугрозами предприятия используют медленные и неэффективные методы. При этом, по данным Европейского союза, масштабы экономических последствий киберпреступности увеличились в пять раз по сравнению с 2013 г.

Сложившийся подход к безопасности привел к тому, что организации все чаще считают себя незащищенными перед лицом киберугроз. Только четверть (26,6%) респондентов заявили, что полностью уверены в надежности своих облачных развертываний. И лишь 23,3% опрошенных уверены в готовности своих сотрудников разрешать проблемы, связанные с безопасностью.

Руководители компаний и их команды по безопасности совершенно по-разному представляют себе прогресс и совместную работу в сфере борьбы с киберугрозами. Всего 36% ИТ-специалистов считают, что руководители высшего звена их предприятий достаточно отзывчивы и активно участвуют в разрешении проблем такого рода. В то же время 27% руководителей заявляют, что уделяют значительное внимание совместной работе в области обеспечения кибербезопасности. С этим утверждением согласно всего 16% опрошенных профессионалов в области информационной безопасности.



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