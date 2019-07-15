«Террасофт» представила bpm’online studio free

«Террасофт» представила полностью бесплатный продукт в линейке bpm’online – bpm’online studio free, который поможет сократить разрыв между бизнесом и ИТ, предоставив аналитикам и бизнес-пользователям инструменты для совместного построения и описания процессов.

Среди возможностей первой версии нового продукта — единый гибко настраиваемый каталог бизнес-процессов, полная поддержка нотации BPMN, простые и удобные инструменты для совместного построения процессов, а также их быстрого документирования.

Использование bpm’online studio free дает компаниям ряд преимуществ.

Сокращение времени на построение процессов. Создание диаграмм процессов с помощью простых визуальных инструментов, понятных любому пользователю, и сохранение их в библиотеке процессов. Гибко настраиваемая структура, удобная навигация и единая среда управления помогут упорядочить бизнес-процессы компании быстро и с учетом всех необходимых требований.

Стандартизация управления бизнес-процессами. Мультифункциональный дизайнер процессов обеспечит полное соответствие требованиям нотации BPMN 2.0. Система позволяет моделировать процессы, которые будут понятны заказчикам, бизнес-аналитикам, разработчикам и конечным пользователям. Благодаря поддержке формата *.bpmn доступен импорт и экспорт процессов в другие системы.

Совместная работа команды. Привлечение к работе коллег или сторонних экспертов, совместное редактирование процессов в режиме реального времени, возможность делиться ссылками на процессы для удаленного просмотра и изменения. К совместной работе над бизнес-процессом можно пригласить неограниченное количество пользователей.

Простое документирование процессов. Система позволит выгрузить описание процесса в файл для получения целостной документации по процессу и ее использования вне системы.

В планах по развитию продукта — привязка процессов к организационной структуре компании, реализация режима проигрывания процесса для ознакомления новых пользователей с его ходом и режима комментирования для обсуждения и согласования процессов, возможность публикации диаграмм на внешних ресурсах и многое другое.