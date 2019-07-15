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«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в госсекторе

«Ростелеком» и госкорпорация «Ростех» создали совместное предприятие «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий.

Основной задачей «Цифромеда» является разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Решения компании сформируют единую цифровую платформу для обеспечения деятельности медорганизаций, которая станет базой для оказания широкого спектра цифровых медицинских сервисов населению.

Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре «Ростелекома» и «Ростеха» отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе «Цифромеда» будет сформирована единая техническая команда для разработки функциональных модулей создаваемой цифровой платформы. Также будут созданы направления бизнеса, связанные с инновационными цифровыми сервисами и услугами для медицинских организаций, врачей и граждан.

«Цифромед» является дочерней структурой «РТ лабс» (входит в «Ростелеком») и «Национального центра информатизации» (входит в «Ростех»). Генеральным директором «Цифромеда» назначен Александр Корсак.

«Консолидация усилий двух крупнейших игроков российского рынка позволит предоставлять регионам и медицинским организациям лучшие технологии и практики, минимизировать риски при реализации мероприятий по построению единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. Задача нашей команды – с помощью цифровых технологий сделать российскую систему здравоохранения еще более доступной для граждан», – сказал заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Александр Назаров.

«Мы ожидаем, что объединение накопленной экспертизы "Ростелекома" и "Ростеха" в области разработки медицинских информационных систем позволит предложить наиболее актуальные технологические решения и создать современную цифровую платформу, которая сможет занять ключевые позиции на этом рынке», – сказал вице-президент «Ростелекома» по цифровым платформам, генеральный директор «РТ лабс» Максут Шадаев.

«Ростелеком» реализует проекты внедрения медицинских информационных систем в 25 субъектах РФ, «Ростех» – в 35 субъектах. «Национальный центр информатизации» занимается развитием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Создание СП увеличит совокупную долю присутствия компаний-учредителей в регионах и позволит занять лидирующие позиции на рынке медицинских информационных систем, считают в «Ростелекоме».

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