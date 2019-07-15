Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Ofd.ru провел интеграцию с ЦРПТ для обработки кодов маркировки лекарств

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе Ритейл Розница

Оператор фискальных данных Ofd.ru реализовал тестовую интеграцию с системой «Честный знак» (ЦРПТ) для обработки кодов маркировки лекарств. Проект поможет аптекам и аптечным сетям подготовиться к введению обязательной маркировки препаратов из перечня высокозатратных нозологий – ВЗН (дорогостоящие лекарства, применяемые для лечения наиболее тяжелых и редких заболеваний).

1 июля 2019 г. в системе маркировки «Честный знак» началась обязательная регистрация участников оборота ВЗН, в том числе аптек и медицинских организаций. С 1 октября 2019 г. будет обязательным нанесение кода при производстве этих лекарств. Чтобы коды маркированных товаров передавались с онлайн-касс в аптеках в систему «Честный знак», необходимо протестировать процессы выбытия кодов, проверить работу ККТ и кассового ПО, убедиться, что данные из чека передаются в ЦРПТ в корректном виде и без ошибок. Для этого Ofd.ru реализовал интеграцию тестового контура с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). По завершению тестового периода все наработки будут перенесены в рабочую среду для стабильной работы с кодами маркировки.

Процесс мониторинга движения маркированных лекарств происходит следующим образом: на кассе считывается код маркировки и в составе кассового чека передается в Ofd.ru, где проверяется наличие специального кода в теге 1162. Если он существует, то ОФД передает данные в систему «Честный знак». Если же код не обнаруживается или данные недостоверны – появляется сообщение об ошибке. В отличие от остальных товарных групп, подлежащих обязательной маркировке, в составе чека дополнительно передается информация по дате, номеру и серии рецепта, а также идентификатор места деятельности.

На сегодня к тестовой среде подключена одна из крупнейших аптечных сетей – «Неофарм». В ближайшее время к испытаниям присоединятся другие участники рынка, в том числе ряд федеральных аптечных сетей, отмечают в Ofd.ru.

Другие материалы рубрики

«Ростех» и «Ростелеком» строят платформу для ИТ в медицине

На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства

Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей

«Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию

Техника

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии