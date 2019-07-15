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Спецпроекты

Москва поможет бизнесу внедрить технологии роботизации бизнес-процессов

Интернет Веб-сервисы

Платформа ICT.Moscow и Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ Москвы) запустили спецпроект «База знаний RPA». Он объединил информацию о российском и мировом опыте внедрения технологии роботизации бизнес-процессов (RPA). Страница проекта уже содержит более 50 кейсов от представителей столичного бизнеса, карту RPA-платформ, аналитику, презентации и исследования.

Одновременно с этим стартует исследование, которое позволит определить уровень проникновения RPA в московский бизнес, узнать про плюсы, а также сложности при внедрении и эксплуатации технологии.

«Одна из задач ДИТ Москвы — стимулировать внедрение новых технологий, раскрыть перспективы и возможные эффекты для сокращения барьеров цифровизации в Москве, что обеспечит развитие московской экономики и увеличит ее экспортный потенциал. У российского бизнеса не хватает знаний о цифровых технологиях, многие не понимают, как инновации могут способствовать развитию бизнеса. Поэтому совместно с платформой ICT.Moscow создается база знаний о цифровых технологиях с учетом реальных запросов бизнес-сообщества», — сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

Robotic Process Automation (RPA) — это подход к автоматизации бизнес-процессов, при котором программа по заданным правилам имитирует действия пользователя для достижения необходимого результата.

Технологии RPA используются в HR-службах, финансовой сфере, продажах, закупках и других отраслях. Роботы могут выставлять счета и готовить финансовые справки, искать резюме, готовить документы для оформления новых сотрудников, мониторить цены и заполнять типовые формы закупочной документации, обрабатывать обращения, рассылать напоминания об оплате и заполнять реквизиты в договорах, собирать статистику и многое другое.

По данным KPMG, роботизировать ряд бизнес-процессов в ближайшие два года планируют 54% российских компаний. В целом динамика внедрения RPA в 2017-2018 гг. показала почти двукратный рост.

«Любая компания стремится оптимизировать свои процессы – в этом помогает технология RPA. "Цифровой сотрудник" забирает до 90% рутинных задач и справляется с ними до 100 раз быстрее и точнее. ДИТ уже протестировал преимущества RPA на практике: автоматизировал шесть процессов, к запуску готовятся еще 14 пилотов. Мы получили отличные результаты и теперь готовы делиться опытом», — сказал руководитель отдела тестирования новых технологий ДИТ Москвы Эльдар Файзуллин.

На сайте представлена витрина RPA-платформ, на которой собраны лидирующие вендоры, московские решения, а также размещена мировая аналитика рынка роботизированной автоматизации процессов от ведущих консалтинговых компаний.

Проект будет интересен тем, кто уже пилотирует RPA или только присматривается к технологии, аналитикам и просто интересующимся цифровизацией, считают в ДИТ Москвы.

Ранее на платформе ICT.Moscow стала доступна база данных мировых проектов Smart City на русском языке (более 200 различных проектов «умного города»), а также карта и исследование цифровых экосистем столицы, из которого следует, что 71% москвичей пользуются цифровыми платформами почти каждый день.

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