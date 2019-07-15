Браузер «Спутник» подтвердил совместимость с ОС «РОСА»

«ПП «Спутник» и НТЦ ИТ «РОСА» объявили о технологическом сотрудничестве, в рамках которого успешно проверили и установили совместимость продуктов разработчиков: российских операционных систем РОСА и отечественного корпоративного браузера «Спутник».

По итогам тестирования была подтверждена работоспособность корпоративной версии браузера «Спутник» на следующих операционных системах, разработанных в НТЦ ИТ РОСА: ROSA Enterprise Linux Desktop (RELD), ROSA Enterprise Linux Server (RELS) и РОСА «КОБАЛЬТ».

Корпоративные пользователи ОС РОСА теперь имеют защищенный доступ в интернет, а также приобретают ряд преимуществ стабильной работы с браузером «Спутник»: например, поддержка устаревших, но использующихся в корпоративных продуктах, технологий (Active X, Java Applet или Silverlight), оформление дизайна браузера в корпоративном стиле и связь с внутренними системами компании, глубокой интеграции браузера с корпоративными системами, например, с системами электронного документооборота или справочником сотрудников.

Для администраторов корпоративных локальных сетей на базе семейств операционных систем РОСА использование браузера «Спутник» позволяет доставлять объявления и внутренние новости компании до сотрудников, гибко настраивать браузер под нужды сотрудников различных подразделений компании, а также собирать и анализировать сведения о взаимодействии сотрудников с браузером. Эта информация используется для формирования различных отчетов, например, отчет о доступности и работоспособности внутренних систем компании.

Корпоративный браузер «Спутник» - российский продукт, предназначенный для организации работы сотрудников в крупных компаниях и государственных организациях. Браузер поддерживает российскую криптографию («КриптоПро CSP», версия 4 и выше), соответствует всем ведомственным требованиям безопасности ПО, используемого в информационных и телекоммуникационных системах специального назначения.

Корпоративный браузер поставляется в комплекте с сервером аналитики и управления. Браузер обладает сертификатом ФСБ России (№ 149/3/2/2/-2426 от 30.10.2017), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. Браузер «Спутник» включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 779).

Операционные системы РОСА – это настольные и серверные решения с оригинальным эргономичным интерфейсом, а также системы разворачивания облачных и инфраструктурных сервисов. Операционные системы включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России и прошли оценку соответствия требованиям безопасности и имеют сертификаты соответствия ФСТЭК России по самым актуальным требованиям.

«НТЦ ИТ «РОСА» ежемесячно расширяет круг технологических партнеров, которые представляют свои продукты и решения на основе операционных систем семейства РОСА. Сегодня в портфеле проверенных решений можно найти как продукты широко применяющиеся на отечественном рынке, так и нишевые решения. НТЦ ИТ «РОСА» фокусируется на корпоративных продуктах и мы не могли пройти мимо браузера «Спутник», который отлично подходит для нужд корпоративных заказчиков. Мы рассчитываем на продолжение и расширение технологического сотрудничества с коллегами из поискового портала "Спутник"» - отметила Владислава Васильева, генеральный директор НТЦ ИТ «РОСА».

«Мы целенаправленно выстраиваем технологическое партнерство с российскими разработчиками ПО. Технологическая совместимость нашего корпоративного браузера с семейством операционных системы ROSA Enterprise позволит предоставить нашим общим клиентам полный спектр решений для работы с защищенным документооборотом внутри государственных ведомств и на электронных торговых площадках, где необходимо использовать электронную подпись. Такие решения будут полностью соответствовать требованиям президента и правительства РФ по импортозамещению», - отметил Максим Хромов, генеральный директор ПП «Спутник».