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Банк «Открытие» расширил функциональность мобильного приложения

ИТ в банках

Банк «Открытие» объявил о том, что в мобильном банке «Открытиe» появилась возможность привязать карту стороннего банка и оформить регулярный платеж. Помимо этого, в обновленной версии приложения был расширен функционал и усовершенствован пользовательский интерфейс.

Для привязки карты стороннего банка достаточно один раз добавить ее в мобильный банк, и она появится в общем списке карт на главном экране мобильного банка. Теперь клиенту не нужно каждый раз вводить реквизиты при переводах между картами другого банка и картами банка «Открытие».

Еще одна новая функция — регулярный платеж. Теперь клиентам не нужно тратить время на проведение повторяющихся операций и беспокоиться о том, как не просрочить очередной платеж.

После совершения платежа или перевода нужно нажать «Повторять по расписанию», дать название шаблону, задать периодичность платежа, указать сумму и подтвердить создание регулярного платежа sms-кодом.

Также при совершении перевода по свободным реквизитам клиентам стала доступна функция автозаполнения, теперь достаточно указать ИНН организации — название заполнится автоматически.

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