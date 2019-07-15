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Acer выпустила сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Цена

Техника

Acer объявила о начале продаж обновленного ноутбука Swift 7.

В первую очередь ноутбук привлекает внимание своими габаритами: толщина его корпуса составляет менее сантиметра, а рамки вокруг экрана настолько тонкие, что их почти не видно. Благодаря тому, что корпус выполнен из магний-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов, в руках вес Swift 7 практически не ощущается. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 восьмого поколения, 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель на 512 ГБ. Система охлаждения Swift 7 обходится без вентиляторов, благодаря чему ноутбук работает бесшумно.

Swift 7 оснащен 14-дюймовым экраном. Толщина верхней и боковых рамок составляет 2,54 мм, и таким образом дисплей ноутбука занимает 92% полезной площади крышки. Экран ноутбука обеспечивает цветовой охват 72% NTSC и оснащен технологией Acer Color Intelligence, которая автоматически регулирует яркость и насыщенность изображения в зависимости от внешних условий. От возможных царапин сенсорный экран Swift 7 защищен стеклом Corning Gorilla Glass 6.

Время автономной работы новинки составляет 12 часов. Клавиатура с подсветкой и фирменный чехол в комплекте обеспечивают пользователям удобство в дороге.

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Обновленная версия ультратонкого ноутбука Acer Swift 7

Ноутбук Swift 7 оснащен двумя портами Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, что позволяет подключать любую периферию, в том числе внешний монитор через высокоскоростной разъем Display Port или HDMI (чтобы сохранить компактность устройства, эти разъемы, а также порт USB 3.1 вынесены на поставляемый в комплекте переходник). Ноутбук также поддерживает технологию двухканальной передачи данных 2x2 MU-MIMO и гигабитное Wi-Fi-подключение. Для расширения функциональности на рабочем месте ноутбук поддерживает подключение док-станции Acer USB Type-C Dock (приобретается отдельно).

Инженеры Acer позаботились и о безопасности, оснастив Swift 7 сканером отпечатков пальцев. Дополнительную защиту информации обеспечивает операционная система Windows 10 c технологией Windows Hello, позволяющей идентифицировать владельца ноутбука по лицу.

Acer Swift 7 можно приобрести эксклюзивно на Aceronline.ru за 159990 руб. Ноутбук доступен в черном и белом цветах.



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