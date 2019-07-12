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VR_Bank откроет онлайн-сервисам доступ большим данным платежей

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VR_Bank, финтех-маркетплейс, резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», объявил о запуске цифрового сервиса для прикладной аналитики платежных данных на базе BI-платформы QlikSense.

Функционал собственной облачной системы VR_Cube позволит компаниям, связанным c электронной коммерцией, в режиме реального времени получать полную аналитику обо всех платежных операциях.

«В месяц мы проводим более 15 миллионов транзакций, по которым любую статистическую информацию готовы и предоставить, разумеется, соблюдая защиту персональных данных физических лиц. Это колоссальный прикладной объем big data, который прежде не использовался должным образом. Аналитическая платформа QlikSense сейчас внедряется в крупнейших банках и ритейл-компаниях. Однако то, что доступно корпорациям, никогда не было реализовано в таком же объеме и с таким же удобным функционалам для представителей малого и среднего бизнеса. Теперь же интернет-магазины, платежные агенты и МФО получат возможность прямо в своем личном кабинете VR_Cube отслеживать полную информацию обо всех транзакциях, а также в онлайн-режиме эти данные анализировать по множеству различных параметров», – отметил финансовый директор финтеха VR_Bank Роман Ромашевский.

Аналитические дашборды на базе QlikSense помогают проводить собственный мониторинг финансовой деятельности: риск-анализ бизнес-гипотез, аналитика по расходам и доходам в разрезе данных по различным индикаторам. В частности пользователям VR_Cube впервые будут доступны инструменты аналитики, позволяющие получать информацию в том числе о типе банковских карт (Classic, Gold, Platinum), использованных в онлайн-эквайринге.

«Применение технологии позволит оптимизировать ресурсы, а также некоторым компаниям даст возможность впервые получить полные данные о своих доходах и расходах. В малом бизнесе многие решения необходимо принимать крайне быстро, при этом часто больших аналитических ресурсов просто нет. Оттого страдает глубина аналитики – зачастую это простые подсчеты, которые может провести человек. Функционал же облачной системы позволяет быстро получать информацию за любой период и по любым критериям, заниматься прогнозированием по своей бизнес-модели, отслеживать сезонность продаж и успешность маркетинговых решений», – сказал Роман Ромашевский.

Представители компании QlikTech, разработавшей BI-платформу также отмечают прямую взаимосвязь между цифровизацией и конкретной выгодной компании, получаемый от правильного распоряжения полученной аналитической информацией.

«Организации всех форм и размеров пытаются использовать преимущества цифровых технологий, чтобы качественно переосмыслить свои принципы ведения бизнеса. Но по мере того, как цифровизация стирает границы между предприятиями и их поставщиками, партнерами и клиентами, именно применение средств аналитики людьми позволяет решать задачи систематизации и оптимизации этих новых рыночных отношений. Когда все данные в вашем арсенале становятся доступны сотрудникам и когда им предоставлены эффективные инструменты для исследования этих данных, то компании открываются новые возможности, позволяющие куда лучше предугадывать и удовлетворять запросы клиентов, выявлять пути оптимизации, находить скрытые возможности развития и превращать их в деньги», – сказал директор по развитию партнерской сети компании QlikTech в России и странах СНГ Георгий Нанеишвили.

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