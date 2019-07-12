В России начались продажи смартфона Nokia 2.2. Цена

HMD Global, владеющая брендом Nokia на мобильные устройства, объявла о начале продаж в России нового смартфона Nokia 2.2. Отличительные особенности новинки – технологии ИИ, помогающие получить качественные фотографии при любом освещении, и выделенная кнопка Google Ассистент.

Nokia 2.2 – первый смартфон второй серии, включенный в программу Android One. Владельцам устройства будут доступны обновления ОС в течение двух лет, ежемесячные обновления для системы безопасности в течение трех лет и новейшие сервисы Google. Смартфон поставляется с предустановленной Android 9 Pie и готов к обновлению до Android Q.

Благодаря использованию специальных алгоритмов, Nokia 2.2 делает качественные снимки даже в условиях недостаточного освещения – камера снимает серию снимков, а затем объединяет их в одну более светлую и детальную фотографию с минимальным количеством шумов. При съемке в режиме HDR получаются насыщенные фотографии с широким динамическим диапазоном. Функции Google Фото с поддержкой технологий ИИ помогают создавать захватывающие дух снимки: Colour Pop делает акцент на выбранном объекте, Colourise превращает монохромные фото в цветные, Beautify улучшает селфи.

Nokia 2.2 – один из первых смартфонов своей ценовой категории, в котором предусмотрена разблокировка по лицу с использованием алгоритмов на основе технологий глубокого обучения. Google Объектив позволяет с легкостью распознавать объекты простым наведением камеры – при этом приложение распознает не только вещи, но и музыкальные треки, которые затем можно прослушивать через стриминговые сервисы, такие как Spotify.

Nokia 2.2 имеет компактный корпус и оснащен экраном с тонкими рамками и вырезом под селфи-камеру. В нем установлен экран HD+ диагональю 5,71 дюймов и яркостью 400 нит.

Сердце Nokia 2.2 – процессор MediaTek A22 с оптимизированным энергопотреблением.

Nokia 2.2 меняется вместе с настроением владельца с помощью сменных ярких цветных панелей Xpress-on.

Nokia 2.2 – самый доступный смартфон с выделенной кнопкой Google Ассистент.

Новый смартфон Nokia 2.2 поставляется с предустановленной ОС Android 9 Pie с функцией Цифровое благополучие, в которой предусмотрены таймеры для приложений и мониторинг времени их использования, улучшенный режим «Не беспокоить» и панель уведомлений. Адаптивная батарея подстраивается под привычки пользователя, обеспечивая экономию заряда. Nokia 2.2 получит обновление до Android Q.

Nokia 2.2 – первый смартфон второй серии, включенный в программу Android One. Это означает, что владельцу устройства будут доступны новейшие функции, разработанные компанией Google, а также обновления операционной системы в течение двух лет и обновления для системы безопасности в течение трех лет. Nokia 2.2 поставляется с чистой, безопасной, обновляемой операционной системой Android без предустановленных приложений сторонних производителей, ненужных изменений пользовательского интерфейса и скрытых процессов, расходующих ресурсы устройства.

Ориентировочная розничная цена Nokia 2.2 – 6 990 рублей. Смартфон можно приобрести в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях партеров.