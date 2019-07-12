Oppo начала российские продажи смартфона Reno Z. Цена

Oppo объявила о начале российских продаж смартфона Oppo Reno Z. Новинку оценят любители мобильной фотографии: основная двойная камера на 48 МП и 5 МП подходит для снимков в ночное время, фронтальная камера на 32 МП оснащена режимом портретной съёмки.

Под корпусом с градиентной расцветкой находятся восьмиядерный процессор MediaTek, аккумулятор с функцией быстрой зарядки VOOC 3.0, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон работает под управлением фирменной оболочки ColorOS 6.0.

Благодаря технологии Ultra Night Mode 2.0. детализация и яркость ночной съёмки превышают возможности человеческого глаза. Чувствительный сенсор Sony IMX586 и основная камера на 48 Мп обеспечит высокую четкость снимков и естественную цветопередачу.

Восьмиядерный процессор MediaTek Helio P90 в паре с интеллектуальными технологиями Oppo – Frame Boost и Touch Boost, обеспечивают погружение в игровой процесс.

Большой экран 6,4 дюйма, оболочка Color OS 6.0 с безрамочным интерфейсом открывают возможности индивидуальных настроек. Аккумулятор емкостью 4035 мАч рассчитан на продолжительную работу в автономном и активном режимах, с функцией быстрой зарядки VOOC 3.0 процесс займет минимум вашего времени.

Рекомендованная розничная цена Oppo Reno Z составляет 27 990 рублей.

Новинка доступна в онлайн-магазине Oppo, а также в розничных сетях «Евросеть», «М.Видео», «НОУ-ХАУ», «Связной», «Tele2» и «Эльдорадо». Приобретая смартфон из серии Reno в «МВидео» и «Эльдорадо», покупатели получат в подарок Bluetooth-наушники JBL Tune 190BT стоимостью 2 090 рублей, а при покупке Reno Z в магазинах «НОУ-ХАУ» – Bluetooth-наушники JBL T110BT стоимостью 2 599 рублей.