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«Мой агент» начал принимать платежи от бизнеса через «Яндекс.кассу»

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Сервис бронирования туристических услуг «Мой агент» стал принимать онлайн-оплату от юридических лиц через «B2B-платежи». Это специальное решение «Яндекс.кассы» и Сбербанка для расчета между разными компаниями. С помощью «B2B-платежей» партнеры «Моего агента» теперь могут мгновенно оплачивать покупку билетов на поезда и самолеты, бронирование гостиниц, страховые полисы и другие туруслуги. Новая возможность доступна любой компании с расчетным счетом в Сбербанке.

«Через "B2B-платежи" корпоративные клиенты теперь могут рассчитываться за услуги "Моего Агента" так же быстро и удобно, как физлица — за покупки в интернет-магазинах. Этот способ оплаты подойдет как туристическому, так и любому другому бизнесу, который хочет ускорить внутренние процессы и увеличить продажи в сегменте B2B», — сказала Екатерина Ласкова, руководитель направления в отделе продаж «Яндекс.кассы».

«Мы рассчитываем, что такое сотрудничество с "Яндекс.кассой" поможет в дальнейшем развитии "Моего агента". Покупка билетов на поезда и самолеты, бронирование гостиниц, оформление полисов и другие туристические услуги требуют быстрой оплаты. На обычный расчет через банк может уйти несколько дней — за это время билеты могут быть уже проданы, а номера в отеле забронированы. С "B2B-платежами" расчеты теперь будут происходить мгновенно, и наши партнеры смогут сразу получать доступ к услугам, не дожидаясь, когда пройдет банковский платеж. Уверены, что новая возможность поможет развивать бизнес и партнерам "Моего агента"», — сказала Виктория Кизимова, генеральный директор «Моего агента».

Чтобы рассчитаться с «Моим агентом» онлайн, нужно выбрать на его сайте услугу, нажать на кнопку «Оплатить через "Сбербанк бизнес онлайн"», перейти в личный кабинет интернет-банка для предпринимателей и подтвердить платеж SMS-паролем. При этом реквизиты продавца услуги вводить не нужно — счет создается автоматически. Заказчику не нужно и отправлять платежное поручение — уведомление об успешной оплате само мгновенно придет в «Мой агент».

«B2B-платежи» доступны примерно 2 млн компаний с расчетным счетом в Сбербанке. Это 30% от числа микро-, малых и средних предприятий в России (данные Единого реестра ФНС). Потенциальная аудитория сервиса — все российские организации, которые работают с корпоративными клиентами.

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