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Huawei объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Freelace. Цена

Техника

Huawei объявила о начале продаж в России новых беспроводных наушников Huawei Freelace, впервые представленных в марте 2019 г. на презентации флагманской серии смартфонов Huawei P30.

Одна из главных особенностей новых беспроводных наушников Huawei — технология Huawei Hipair, позволяющая мгновенно подключать их к мобильным устройствам Huawei с пользовательским интерфейсом EMUI 9.1, просто подсоединив с помощью кабеля USB Type C. Также с помощью него можно заряжать устройство от любого смартфона, планшета или ПК, оснащенного разъемом USB Type C, отсоединив правый наушник от пульта управления громкостью. Наушники оснащены батареей емкостью 120 мА*ч. Благодаря 28-нанометровому Bluetooth-чипсету, который потребляет на 60% меньше энергии, чем его 40-нанометровые аналоги, пятиминутной зарядки достаточно для четырех часов работы наушников в режиме воспроизведения. Полного заряда Huawei Freelace достаточно для 18 часов непрерывного воспроизведения аудио, 13 часов разговора или 12 дней в режиме ожидания (при подключении по Bluetooth).

За звук отвечают большие динамики диаметром 9,2 мм, оснащенные ультратонкой диафрагмой из термопластичного полиуретана (TPU) с титановым покрытием. Модуль микрофона имеет двуполостную конструкцию. Дополнительный канал для прохождения воздуха значительно снижает помехи и шум от ветра при разговоре на открытом воздухе.

Среди дополнительных функций — магнитный фиксатор, автоматически переводящий наушники в режим ожидания, когда пользователь скрепляет вместе оба наушника, и активирующий их при разъединении и встроенный пульт для управления громкостью.

Заслуживает отдельного внимания и дизайн новых Huawei Freelace. Дужка наушников выполнена из металла с эффектом памяти и покрыта мягким силиконом, который безопасен для кожи при длительном использовании. Устройства представлены в трех цветах: графитовый черный (Graphite Black), янтарный восход (Amber Sunrise) и изумрудно-зеленый (Emerald Green).

Новые беспроводные наушники Huawei Freelace появятся в продаже с 19 июля 2019 г. в черном и янтарном цветах, и с 7 августа 2019 г. в изумрудно-зеленом по рекомендованной розничной цене 6,99 тыс. руб. Новинки будут доступны в официальном интернет-магазине и магазинах-партнерах компании.



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