Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

Альфа-банк предоставит «Магниту» сервис самоинкассации

ИТ в банках Ритейл Розница Техника

Альфа-банк и компания «Магнит» заключили соглашение о предоставлении услуг самоинкассации на базе автоматизированных депозитных машин Moniron 6. Соглашение подписано на срок от одного года, с возможностью пролонгации. На первом этапе будут подключены около 600 магазинов розничной сети «Магнит» в трех городах России (Орске, Ярославле и Оренбурге). Поставщик устройств – компания «Профиндустрия».

Решение на базе платформы Moniron Cash Connect обеспечивает оптимизацию бизнес-процессов, связанных с обработкой и инкассацией наличной выручки. Устройства производят прием, пересчет, проверку подлинности и безопасное хранение наличной выручки до инкассации, а также зачисление денежных средств на расчетный счет в режиме онлайн. Это позволяет исключить ошибки при обработке наличных, сократить документооборот и не зависеть от неудобного графика инкассации.

«Сервис повышает эффективность управления ликвидностью и оптимизирует расходы на инкассацию. Решает проблему с заездом инкассаторов в пиковое время, опозданий из-за пробок и праздничных дней, осложняющих подъезды к магазинам. Кроме того, самоинкассация полностью исключает риски ночного хранения выручки - после внесения средств ответственность за них несет банк, – сказал директор департамента казначейства розничной сети «Магнит» Самат Саттаров.

«Мы уверены, что спрос на самоинкассацию на розничном рынке будет только расти. Альфа-банк будет развивать сервис автоматизации наличного денежного оборота, предлагая клиентам самые современные автоматизированные решения, которые делают их повседневную работу эффективной, удобной и безопасной», – отметил руководитель дирекции транзакционного бизнеса Альфа-банка Павел Рязанов.



Другие материалы рубрики

В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть»

IDC: российский рынок ПК обвалился после трехлетнего подъема

«Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты

DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники

Техника

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж
Показать еще
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии