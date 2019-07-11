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«Яндекс.маркет» запустил приложение «Суперчек» для офлайн-покупок

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«Яндекс.маркет» запустил «Суперчек» — мобильное приложение для поиска и покупки повседневных товаров в магазинах. Сейчас оно работает в бета-версии только для Android, но уже скоро станет доступно пользователям iOS, обещают в компании.

С «Суперчеком» можно создать список покупок, узнать стоимость корзины и выбрать удобно расположенный магазин, где нужные товары есть в наличии. Если покупатель приобрел все продукты из этого списка, он сможет получить 1% кешбэка от всей покупки. Сейчас здесь можно найти предложения популярных магазинов, включая «Магнит», «Пятерочку», «Metro C&C», «Вкусвилл», «Азбука вкуса», «Верный», «Мария-Ра», «Монетка и «Улыбка радуги».

«"Яндекс.маркет" уже много лет помогает пользователям с выбором товаров. До недавнего времени сервис охватывал только онлайн-магазины. Поэтому создали отдельное приложение для тех, кто хочет сделать более выгодным и удобным процесс покупки продуктов в обычных супермаркетах. Сейчас "Суперчек" позволяет заранее спланировать покупки, найти редкие товары, ознакомиться с акциями и специальными предложениями от ритейлеров. После выхода из бета-теста способов покупки станет больше: например, пользователи смогут оформить доставку или самовывоз. Вместе с тем мы хотим помочь торговым сетям и производителям найти новых клиентов. Для них "Суперчек" станет дополнительным каналом привлечения покупателей из онлайн-пространства», — сказал директор по развитию и взаимодействию с сетями группы компаний «Яндекс.маркет» Антон Пахомов.

«Суперчек» должен выйти из бета-теста осенью 2019 г. География сервиса будет расширяться, чтобы в итоге пользователи могли покупать товары в магазинах по всей России. Кроме того, в приложении будет работать функция, позволяющая самостоятельно сканировать и оплачивать товары с помощью смартфона.

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