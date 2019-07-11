«Яндекс» и Hyundai Mobis представили прототип беспилотной Hyundai Sonata

«Яндекс» показал первый результат сотрудничества с Hyundai Mobis — прототип беспилотника на базе новой модели Hyundai Sonata 2020 г.

Он построен на современной платформе, созданной при активном участии инженеров Mobis. Эта платформа позволила встроить в машину систему автономного управления, разработанную «Яндексом».



Недавно «Яндекс» подписал соглашение о сотрудничестве с Hyundai Mobis — одним из крупнейших производителей автомобильных компонентов в мире. Объединив технологии «Яндекса» и опыт Hyundai Mobis в автомобильной индустрии, компании хотят создать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей.

Специалисты «Яндекса» получили от Hyundai первую модель Sonata в конце мая 2019 г. и сразу приступили к работе. Вместе с командой инженеров Hyundai Mobis был собран беспилотный прототип всего за несколько недель.

Сейчас «Яндекс» заканчивает тестирование первой беспилотной Sonata на закрытом полигоне и готовит ее к выходу на дороги Москвы. Автомобили Hyundai Sonata пополнят автономный флот компании. Сейчас в нем 50 автомобилей, собранных на базе Toyota Prius. До конца 2019 г. планируется довести число машин как минимум до сотни.