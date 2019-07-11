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Подтверждена совместимость продукции «Рутокен» с ОС Astra Linux

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Astra Linux, российский разработчик операционных систем, и «Актив» провели очередную серию тестовых испытаний, которые подтвердили совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» с операционными системами Astra Linux Common Edition (версии 1.10,1.11,2.12) и Astra Linux Special Edition (версии 1.4,1.5).

В частности, были протестированы «Рутокен ЭЦП 2.0», «Рутокен ЭЦП 2.0 Flash», «Рутокен ЭЦП 2.0 Touch», «Рутокен ЭЦП 2.0 2151», «Рутокен ЭЦП PKI», «Рутокен ЭЦП Bluetooth», «Рутокен 2151», смарт-карты «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 2.0 2151».

По результатам проведенных испытаний был подписан сертификат, подтверждающий корректность совместной работы решений. Использование USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» в Astra Linux позволяет решать ряд задач, в том числе реализовывать строгую двухфакторную аутентификацию при входе в операционную систему, а также в приложения. Кроме того, продукция «Рутокен» рекомендована в качестве ключевых носителей в среде операционных систем Astra Linux.

Компания «Актив» и группа Astra Linux являются технологическими партнерами с 2012 г.

«Нашим клиентам доступны надежные проверенные решения "Рутокен" в области аппаратной аутентификации и электронной подписи при создании защищенных автоматизированных систем, использующих ОС Astra Linux. Мы ценим наше многолетнее сотрудничество с компанией "Актив" и постоянно работаем над тем, чтобы новые версии продуктов были совместимы и функционировали надлежащим образом», – сказал Дмитрий Тараканов, руководитель отдела по взаимодействию с технологическими партнерами группы Astra Linux.

«Интеграция решений "Рутокен" с ОС Astra Linux Special Edition важна для заказчиков из государственного сегмента. Операционная система, разработанная нашими партнерами из "Русбитех", сертифицирована ФСБ России, Минобороны России и ФСТЭК России. Это говорит о подтвержденном на самом высоком уровне доверии к ОС. Наши продукты "Рутокен" также сертифицированы регуляторами ФСБ России и ФСТЭК России и включены в Единый реестр отечественного ПО. Совместное использование доверенной операционной системы и средств аутентификации и хранения электронной подписи позволяет выйти еще на более высокий уровень доверия и безопасности информационных систем, работающих в государственных органах и в промышленности», – отметил Кирилл Мещеряков, директор продуктового направления «Рутокен» компании «Актив».

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