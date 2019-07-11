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Patriot расширила линейку оперативной памяти DDR4 серии Viper 4

Техника

Patriot анонсировала выпуск новых продуктов игровой памяти серии Viper 4. Серия Patriot Viper 4 Blackout разработана как потенциально разгонная и легко совместимая с различными платформами от Intel и AMD.

Зачерненный матовый радиатор памяти подойдет для компьютерных энтузиастов, поклонников моддинга и оверклокинга. Модули Viper 4 Blackout доступны с частотами от 3000 МГц до 4000 МГц, и полностью совместимы с последними версиями процессоров AMD Ryzen 3000 и материнскими платами AMD X570.

Классический черный в дизайне модулей сочетается с любыми высококлассными компонентами: будь то материнские платы, видеокарты, кулеры или игровые корпуса. Команда Viper Gaming вдохновленно работала над созданием зачерненного радиатора этих комплектов памяти с тонкими настройками и 100% соответствием стандартам JEDEC.

«Серия модулей памяти DDR4 Patriot Viper4 Blackout – это действительно высокая производительность для новейших процессоров третьего поколения AMD Ryzen™ 3000 и платформ AM4. Новинки вписываются в тренд «все-в-черном» и предлагают сборщикам большие возможности для создания своего исключительного ПК», – отметил Роджер Шинмото, вице-президент Patriot и Viper Gaming.

Оперативная память DDR4 от Patriot серии Viper 4 Blackout собрана из лучших компонентов на 10-слойной черной PCB-плате, гарантирует отличный отклик устройства и стабильную работу.

На всю оперативную память от Patriot, включая Viper 4 Blackout, действует гарантия 10 лет, новинки доступны с частотами от 3000 МГц до 4000 МГц и наборах емкостью 8 Гб и 16 ГБ.



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