МТС открыл бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске одного из самых быстрых и доступных в России облачных сервисов для высокоскоростной обработки данных на базе суперкомпьютера, способного более чем в 100 раз ускорить вычисления и снизить связанные с ними затраты. Решение провайдера #CloudMTS с гибкой тарификацией предназначено как для крупных заказчиков, так и для малого бизнеса и стартапов в различных сферах: в промышленности, финансах, ритейле, научно-прикладных изысканиях – там, где требуется доступ к большим вычислительным мощностям в облаке.

Так, по данным компании, новый сервис GPU SuperComputer в 140 раз ускоряет процессы глубокого обучения нейросетей в сравнении с вычислениями на обычных процессорах. Крупный бизнес получит возможность кратно сократить время на разработку и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта и больших данных, а технологические стартапы – в сотни раз снизить затраты на высокопроизводительные вычисления, связанные с обработкой видео, распознаванием лиц и речевыми технологиями.

Например, предприятия аэрокосмической и автомобильной промышленности, металлургии и нефтегазового сектора будут значительно экономить и в разы быстрее проводить сложные инженерные расчеты и трехмерное моделирование. В финтехе супервычисления могут быть использованы для разработки решений по удаленной идентификации или оценки кредитных рисков. Розничные сети смогут быстрее анализировать покупательское поведение для более эффективного управления продажами.

Сервис GPU SuperComputer также может быть востребован технологическими стартапами и небольшими компаниями за счет нескольких вариантов тарификации и возможности посуточного использования суперкомпьютера – от менее чем 1 тыс. руб. в день. Стоимость сервиса для крупного бизнеса в формате подписки варьируется от 29 тыс. руб. до 200 тыс. руб. в месяц в зависимости от требуемой вычислительной мощности.

«Сегодня вычисления на обычных серверах постепенно уступают место высокопроизводительным системам или суперкомпьютерам. С запуском нового сервиса мы открыли нашим клиентам доступ к высокопроизводительным облачным вычислениям, что раньше было невозможным или требовало много времени и затрат. Теперь бизнес сможет во много раз быстрее внедрять инновации, повышая свою конкурентоспособность. При более высокой производительности мы предлагаем решение, которое в три-четыре раза доступнее российских аналогов, а по сравнению с зарубежными – в пять и более раз», – отметил директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

За счет параллельно работающих вычислительных элементов суперкомпьютер решает задачи, которые задействуют огромные объемы данных. Производительность сервиса GPU SuperComputer достигает одного петафлопса, что сравнимо по производительности с более чем сотней обычных серверов.