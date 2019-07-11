Linxdatacenter получил лицензию ФСБ России на работы по шифрованию

Linxdatacenter сообщила о получении лицензии ФСБ России на комплекс видов деятельности по шифрованию данных (криптографии), в том числе в работе с информационными системами.

Лицензия распространяется на основные виды деятельности, перечисленные в Постановлении Правительства РФ от 16.04.2012 № 313 и ФЗ-99, и носит бессрочный характер.

Получение новой лицензии поможет Linxdatacenter развивать свой бизнес в качестве сервис-провайдера широкого спектра ИТ-услуг в России. В частности, лицензирование поможет компании повысить свою автономность при обеспечении защиты данных клиентов и расширить набор услуг, предоставляемых в рамках проектов по обработке персональных данных.

«Вопросы информационной безопасности носят сегодня особенно актуальный характер по ряду причин: на это влияет как растущий объем существующих видов данных, так и появление новых моделей взаимодействия людей, компаний и государства. Данные множатся, их ценность растет, они становятся привлекательным объектом новых видов атак со стороны злоумышленников. Ни одно дополнительное средство их защиты в этом свете нельзя рассматривать как избыточное, особенно когда речь идет о ЦОДе», - отметил Борис Меркулов, инженер по облачным решениям и информационной безопасности Linxdatacenter.

Linxdatacenter проводит системную работу по повышению уровня безопасности систем хранения, обработки и передачи данных в своих дата-центрах. Лицензия ФСБ на шифрование стала новым этапом развития ИБ-компетенций Linxdatacenter, а ее получение совпадает с началом развития новых сетевых решений в практике компании, что позволит гарантировать высокое качество защиты данных с использованием передовых средств шифрования, одобренных на государственном уровне.

«Получение лицензии ФСБ является продолжением органического роста компетенций Linxdatacenter в области ИБ. Несмотря на то, что такого рода лицензия не является обязательной для предоставления услуг ЦОД, спрос на наличие такой лицензии у сервис-провайдера остается стабильно высоким на протяжении последних нескольких лет. Зачастую это обусловлено требованиями тендеров на закупку услуг ЦОД, но и клиенты, приобретающие услуги вне тендерных процедур, крайне заинтересованы получать услуги по системе одного окна. Мы заинтересованы в расширении своего портфолио и реализации новых интересных и амбициозных проектов. В своей деятельности мы уделяем самое серьезное внимание соответствию наших рабочих процессов как лучшим международным стандартам, так и законодательству РФ. В конечном итоге от нашего совершенствования в этом направлении в выигрыше окажутся, прежде всего, клиенты, как новые, так и те, с кем мы давно сотрудничаем. Расширение нашей экспертизы поможет и тем, и другим в реализации стоящих перед ними задач», - отметила Ольга Ермакова, старший юрисконсульт и комплаенс-специалист Linxdatacenter.