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«Инфотекс» объявил о первом в России подключении региона к системе ГосСОПКА

Безопасность Стратегия безопасности Госрегулирование ИТ в госсекторе

«Инфотекс» объявил о первом в России подключении субъекта РФ – Республики Тыва – к Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Это первое подключение субъекта РФ через сторонний центр ГосСОПКА с использованием технической инфраструктуры Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

В настоящее время к системе подключены информационные ресурсы ключевых органов государственной власти, таких как: администрация главы Республики Тыва и аппарат правительства Республики Тыва; министерства финансов, экономики, юстиции; министерство по регулированию контрактной сферы в сфере закупок Республики Тыва; управление делами правительства Республики Тыва и агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва. На очереди к подключению к ГосСОПКА – министерство информатизации и связи Республики Тыва, центр информационных технологий Республики Тыва, а также ряд других региональных министерств и ведомств.

Для реализации задачи заказчиком было произведено объединение сетей министерств и ведомств Тывы в единую сеть передачи данных с одной точкой подключения к сетям международного обмена. Трафик с границы сети зеркалируется и анализируется сенсором средства обнаружения вторжений (СОВ) ViPNet IDS NS. Для сбора и анализа информации используется ПАК ViPNet TIAS. Информация об инцидентах анализируется в центре ГосСОПКА компании «Перспективный мониторинг» (входит в группу «Инфотекс») и передается в систему ГосСОПКА через техническую инфраструктуру НКЦКИ.

Внедрив данные решения, управление защиты информации администрации главы Республики и аппарата правительства выполнили требования федерального закона N 187-ФЗ в части подключения субъектов КИИ к ГосСОПКА. Благодаря реализованному подключению в Тыве удалось создать ведомственный центр мониторинга инцидентов информационной безопасности – в настоящее время сотрудники управления защиты информации администрации главы Республики Тыва могут своевременного реагировать на инциденты сразу нескольких информационных ресурсов республиканских органов государственной власти. В создании ведомственного центра также активное участие принимали специалисты группы «Грань безопасности».

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