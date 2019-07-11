«Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации

«Галактика» представила платформу по сквозному управлению процессами на всех этапах жизненного цикла изделия от отраслевого уровня до рабочего места, сервисы промышленности, а также решения для цифровизации энергетики, транспорта, органов исполнительной власти и субъектов РФ, в рамках международной промышленной выставке «Иннопром-2019».

В рамках официального обхода выставки президентом РФ Владимиром Путиным член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков рассказал о решениях отраслевого уровня, в частности, по управлению межзаводской кооперацией и производственно-технологическим потенциалом. Уровень предприятия был представлен управлением ресурсами с акцентом на производство. Задачи по пооперационному планированию и диспетчеризации уровня цеха и рабочего места покрывает новый продукт «Галактика MES».

Также было уделено отдельное внимание системе управления техническим обслуживанием и надежностью объектов инфраструктуры – транспорта, энергетики, производственных объектов, объектов городского хозяйства. Такие системы позволяют создать цифровые двойники и прогнозировать отказы и износ элементов инфраструктуры на основе оперативного контроля технического состояния.

Все представленные решения успешно функционирует на ряде стратегических предприятий нефтегазовой отрасли, таких как «Транснефть» и «Роснефть», а также на предприятиях ОПК, среди которых НПО Энергомаш, КБП им. Шипунова, предприятия интегрированных структур КРЭТ, Туполев, «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод и многие другие.

«Программное обеспечение корпорации «Галактика» по некоторым параметрам функциональности и производительности даже превосходит западные аналоги. Например, на одном из предприятий концерна ВКО «Алмаз - Антей» расчет производственной программы на три года вперед с формированием 20 млн плановых операций рассчитывается за ночь. В лаборатории мы также провели расчет заработной платы на 1 млн лицевых счетов за 4,5 часа, – отметил Антон Мальков. – Как отечественный разработчик с 30-летним стажем мы готовы к решению поставленных президентом задач по цифровизации с учетом преимущественного использования отечественного программного обеспечения».

В ходе выставки «Иннопром-2019» стенд корпорации посетили вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, замминистра промышленности РФ Олег Рязанцев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные представители.