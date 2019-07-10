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«Яндекс.маркет» внедрил единый идентификатор экосистемы Сбербанка

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«Яндекс.маркет» сообщил о внедрении единого идентификатора экосистемы Сбербанка. «Сбербанк ID» позволяет клиентам авторизоваться на сервисах экосистемы Сбербанка и партнеров. Войти по «Сбербанк ID» на «Беру» можно за несколько секунд. Все необходимые для оформления заказа данные заполнятся автоматически.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «"Сбербанк ID" является одним из ключевых объединяющих элементов нашей экосистемы. Единый метод авторизации позволяет существенно упростить клиентский опыт при работе с партнерами внутри экосистемы Сбербанка и обеспечивает высокий уровень безопасности пользовательских данных. Теперь более 50 млн пользователей цифровых сервисов Сбербанка могут удобно авторизоваться по "Сбербанк ID" в мобильном приложении и на сайте "Беру"».

Максим Гришаков, генеральный директор группы компаний «Яндекс.маркет», сказал: «Мы развиваем маркетплейс "Беру" и стараемся сделать его максимально удобным для клиента. Упрощение процесса авторизации на сайте при помощи надежной и безопасной технологии Сбербанка позволит нам привлечь дополнительную лояльную аудиторию».

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