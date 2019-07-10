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Уральский турбинный завод и «Цифра» займутся цифровизацией промышленности Урала

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Уральский турбинный завод и компания «Цифра» договорились совместно развивать инновации для производства. Соответствующий меморандум был подписан на «Иннопром-2019» в Екатеринбурге 10 июля. Подписи под соглашением поставили генеральный директор «Цифры» Игорь Богачев и исполнительный директор завода Анатолий Бутрим.

Главная цель сотрудничества — разработка и развитие технологий для цифровизации производства УТЗ, направленных на повышение производительности труда и эффективности. Одним из первых мероприятий в рамках заключенного соглашения будет запуск системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер» (флагманская разработка «Цифры») на УТЗ.

Соглашение также предусматривает объединение усилий по популяризации и коммерциализации цифровых технологий, подготовке кадров с необходимыми знаниями в области цифрового производства и разработке наиболее эффективных подходов к реализации проектов цифровизации. В дополнение к этому, стороны намерены совместно проводить научные исследования в области цифровизации, анализ мирового рынка цифровых продуктов и общих тенденций развития в этой сфере.

«Одна из наших основных задач на сегодня — не просто вписаться в цифровую экономику и научиться жить по ее законам, но и быть среди тех предприятий, которые способствуют позитивному развитию промышленности и экономики в целом. Для этого требуется объединение глубоких знаний в области производства с компетенцией в области цифровых. Именно это мы ожидаем сделать совместно с "Цифрой"» — отметил Анатолий Бутрим.

«Невозможно развивать технологии для промышленности в отрыве от промышленности. Вместе с Уральским турбинным заводом мы планируем сделать эталонный проект по цифровизации производства. Собранные данные лягут в основу новых технологий искусственного интеллекта для производства турбин», — отметил Игорь Богачев.

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