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Технологии Group-IB по защите от онлайн-мошенничества получили признание Gartner

Безопасность Новости поставщиков

Gartner, одна из ведущих мировых исследовательских и консалтинговых компаний, включила решение Group-IB Secure Bank/Secure Portal в отчет Market Guide for Online Fraud Detection 2019, присвоив Group-IB статус надежного поставщика в категории «Решения по выявлению онлайн-мошенничества». Отмеченные Gartner продукты Group-IB позволяют клиентам — банкам и онлайн-сервисам — повысить точность детектирования мошеннической активности и скорость предотвращения фрода на всех устройствах пользователей в режиме реального времени.

В отчете аналитического агентства Gartner были представлены 45 международных компаний, однако среди поставщиков продуктов категории Device Assessment/Endpoint Malware (Оценка устройства/Выявление вредоносной активности) компания Group-IB оказалась единственным поставщиком из России, предлагающим решения по защите от кросс-канального мошенничества в системах интернет- и мобильного банкинга, а также в сервисах онлайн-торговли (eCommerce).

Сегодня решение Group-IB Secure Bank/Secure Portal защищает более 70 млн клиентов крупнейших банков и онлайн-порталов в мире. Эффективность продукта Group-IB достигается за счет применения «умной» поведенческой аналитики, выявления аномалий, ежедневных обновлений правил и сигнатур на основе данных системы мониторинга и прогнозирования киберугроз Group-IB Threat Intelligence, аналитики лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB и исследований вредоносного кода. Этот комплексный подход позволяет банкам и eCommerce-организациям повысить уровень защиты пользователей, одновременно помогая соблюдать требования законодательства по защите средств физических и юридических лиц от мошенников.

Решение Group-IB анализирует каждую сессию и поведение пользователя как на веб-ресурсе, так и в мобильном приложении. Продукт создает уникальный цифровой отпечаток устройства активного пользователя, помогая выявлять подозрительную активность и противодействовать отмыванию доходов. Например, в случае обнаружения нелегитимных действий в отношении клиента банка Group-IB Secure Bank/Secure Portal отправляет в банк автоматическое уведомление в режиме реального времени либо блокирует мошенническую активность.

«Получение признания Gartner и включение Secure Bank/Secure Portal в отчет, анализирующий рынок решений для борьбы с онлайн-мошенничеством Guide for Online Fraud Detection, безусловно, долгожданное событие для команды разработки продукта и для всей компании Group-IB, – сказал Павел Крылов, руководитель направления Secure Bank/Secure Portal в Group-IB. – Это говорит не только о качестве наших технологий, но и о переориентации рынка на более "умные" продвинутые решения по борьбе с мошенничеством, которые выходят за рамки сигнатурного анализа. Наша ставка на постоянное наращивание скорости и точности выявления атак в любом канале коммуникации пользователя с банком или компанией из сферы онлайн-торговли была верной, и мы продолжаем работу в этом направлении».

В компании отмечают, что Secure Bank/Secure Portal позволяет клиентам не только вывести контроль защищенности пользователей на новый уровень, но и существенно снижает издержки на обработку легитимных операций за счет использования таких технологий Group-IB как дополнительная система идентификации устройства клиента и ряд запатентованных методов по выявлению удаленных подключений.

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