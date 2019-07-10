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«Швабе» и LG создадут «окна-дисплеи» для российского транспорта

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и LG Electronics представили стекло с прозрачной OLED-матрицей. «Окно-дисплей» может заменить остекление в поездах, на вокзалах и в других общественных заведениях.

Интерактивные прозрачные дисплеи ‒ продукт, который можно использовать для трансляции медиаконтента любого формата на поверхности окон и дверей. По необходимости окно может переключаться из режима прозрачности в режим цветного дисплея. В «окнах-мониторах» используется матрица на органических светодиодах с прозрачностью 38% с двух сторон. Управление осуществляется удаленно с операторского пульта и напрямую ‒ посредством сенсорной поверхности. В первую очередь технологию планируется применить на железнодорожном транспорте.

Опытный образец стал результатом совместной работы холдинга «Швабе», входящей в него компании «Метромедиа» и LG Electronics.

«Новый проект – результат технологической кооперации с южнокорейской компанией, для которой это первый такой опыт в России. LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, мы отвечаем за производство рабочей поверхности дисплея. Такими стеклами могут оснащаться, например, вагоны железнодорожного транспорта, в частности метро. Автоматика управления дисплеем настроена так, что при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Главной производственной площадкой совместного проекта в России станет Лыткаринский завод оптического стекла, являющийся ведущим российским производителем высокотехнологичных изделий из стекла, в частности стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов и т.д.

«Технология обладает большим потенциалом. Интерактивные прозрачные дисплеи можно использовать в разных областях, но пока наибольшую заинтересованность проявили компании - производители транспорта, в частности ‒ железнодорожного. В перспективе мы хотим полностью охватить этот сегмент», ‒ сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

«Компания LG стремится представлять на российском рынке инновационные В2В-продукты, которые позволят сделать пространство не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Предлагая принципиально новые форматы дисплейных решений, LG расширяет возможности своих партнеров в представлении визуальной информации», ‒ отметил президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли.

Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в десяти городах России – сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2018 г. портфель объектов интеллектуальной собственности составил порядка 2228 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6,5 тыс. наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории России установлено более 200 тыс. единиц светотехники и около 10 тыс. единиц медтехники «Швабе» – данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

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