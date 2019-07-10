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«Ростелеком» объявил о готовности к оказанию услуг видеопомощи арбитрам с первого тура сезона РПЛ 2019/20

Телеком Инфраструктура Техника

«Ростелеком» объявил о готовности к оказанию услуг VAR (видеопомощи арбитрам) с первого тура сезона РПЛ 2019/20. В соответствии с решением общего собрания РПЛ от 06.06.2019, оборудование VAR заказано «Ростелекомом» и прибыло в Москву. Мобильные комплексы VAR, модернизированные с учетом специфики работы в России, а также подготовленный и сертификационные FIFA/IFAB персонал консорциума «Ростелеком» – ПТС полностью готовы к работе.

Оборудование позволяет начать работать в децентрализованном режиме уже с первого тура и обслужить не менее 50 матчей в 19 турах с последующим переходом на централизованное решение с центром VAR в Москве для работы на каждом матче.

Высокотехнологичная услуга VAR предназначена для повышения качества судейства, будет организована «Ростелекомом» на базе собственной сетевой инфраструктуры в тесном партнерстве с компаниями ПТС и Hawk Eye Innovations, обладающих компетенциями и опытом применения VAR на матчах Кубка России в марте-мае 2019 г.

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