Ростех и «Ростелеком» договорились с правительством о развитии сетей 5G в России

Госкорпорация Ростех, «Ростелеком» и Правительство Российской Федерации заключили трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития в России высокотехнологичной области новые поколения подвижной беспроводной связи (5G). Соглашение определяет направления развития, входящие в зону ответственности каждого из его участников.

Соглашение стало единственным трехсторонним среди семи соглашений о намерениях совместного развития высокотехнологичных областей, подписанных сегодня между правительством, компаниями и корпорациями. Основным механизмом реализации соглашения станет дорожная карта, которую Ростех и «Ростелеком» разработают вместе, а затем представят в правительство.

«Уже сегодня понятно, что сети связи пятого поколения будут играть ключевую роль в обеспечении экономической, информационной и технологической безопасности страны. Решение вопроса развертывания сетей 5G на российском оборудовании требует объединения усилий операторов связи и промышленности. Чтобы обеспечить комплексный подход решению этой задачи, правительство привлекло в качестве партнеров по развитию в России технологий пятого поколения мобильной связи Ростех и «Ростелеком», – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, подписавший соглашение со стороны правительства.

В отличие от дорожной карты развития беспроводных технологий связи, разработанной в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика», сосредоточенной на вопросах создания технологий, в частности – пятого поколения мобильной связи, дорожная карта в рамках соглашений сфокусирована на развитии этой технологии, создании решений на ее базе и развитии рынка для отечественного оборудования связи 5G.

Согласно подписанному документу, Ростех обеспечит разработку разделов проекта дорожной карты, касающихся развития отечественных технологий и оборудования, разработки и продвижения на рынок отечественных решений, формирования рынка и стимулирования спроса на отечественные решения и оборудование, обеспечения лидерства на глобальных технологических рынках.

«Речь идет о критически важных технологиях и создании современной, надежной, кибербезопасной инфраструктуры связи, которая на многие годы вперед определит успех развития цифровой экономики в России. Именно сети пятого поколения станут основой для широкого внедрения технологий интернета вещей, искусственного интеллекта, распределенного реестра, «больших данных» и др. Отечественная промышленность и операторы связи уже ведут активную совместную работу в этом направлении. Есть серьезные заделы, накоплены компетенции, которые позволяют комплексно реализовать задачу построения сетей 5G на высоком уровне», – отметил заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Александр Назаров, подписавший соглашение со стороны корпорации.