Bi.zone открывает направление аутсорсинга кибербезопасности

Bi.zone сообщила о запуске нового направления бизнеса – управляемые сервисы кибербезопасности (Managed Security Services, MSS). Теперь заказчикам станут доступны облачные решения и сервисы для защиты ИТ-инфраструктуры на базе собственного центра мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности (Security Operation Center, SOC) компании Bi.zone.

Для защиты и реагирования на современные угрозы компаниям нужны квалифицированные специалисты и дорогостоящее оборудование, что подразумевает весомые инвестиции в обучение персонала и поддержку технических средств, отмечают в компании. При этом крупные компании сталкиваются с дефицитом кадров, когда пытаются организовать штатную команду для охвата всех задач кибербезопасности. А игроки малого или среднего бизнеса, как правило, подвергаются атакам в меньшей степени и не обладают средствами, чтобы содержать профильных экспертов. Растущий тренд на привлечение внешних ресурсов отвечает потребностям и первых, и вторых.

«Российский рынок точечно насыщен разрозненными продуктами и услугами в сфере кибербезопасности, поэтому мы решили подойти к вопросу обеспечения защиты комплексно, – сказал Дмитрий Самарцев, директор Bi.zone. – Наши продукты автоматизируют процессы обнаружения и предотвращения кибератак, наши специалисты направления экспертных сервисов помогают на любом этапе – от анализа защищенности и тестирования на проникновение до компьютерной криминалистики. Новое направление MSS-сервисов призвано сберечь ресурсы компаний путем передачи процессов защиты на аутсорсинг. Такой подход позволяет нам максимально охватить потребности в области кибербезопасности заказчиков любого масштаба бизнеса».

Среди предоставляемых MSS-сервисов – облачные решения для защиты электронной почты, противодействия DDoS-атакам и атакам на веб-приложения, а также услуги по администрированию средств защиты, мониторингу и реагированию на инциденты. Все сервисы развернуты во внутренней инфраструктуре Bi.zone, а в их основу легли собственные технологические разработки компании и экспертные модели для определения различных инцидентов кибербезопасности. Сотрудничество Bi.zone с ведущими игроками рынка кибербезопасности усиливает эффективность предоставляемых сервисов. В частности, услуга по защите от DDoS-атак задействует партнерскую сеть фильтрации трафика Qrator, а сервисы SOC — специализированные решения ведущих вендоров, в том числе IBM. Компоненты облачной инфраструктуры территориально распределены по разным площадкам на территории России, чтобы обеспечить высокую доступность и надежность MSS.

Сервисы MSS значительно ускоряют процесс создания систем кибербезопасности по сравнению с традиционными проектами системной интеграции или создания корпоративного SOC. Облачные решения позволяют быстро подключить необходимый сервис защиты (от нескольких часов до нескольких недель), легко осуществлять управление и получать гибкие отчеты в личном кабинете. С финансовой точки зрения MSS дают возможность перевести фонд оплаты труда в OPEX и избежать капитальных затрат на приобретение, установку и обслуживание дорогих средств защиты, что снижает налоговую нагрузку на бизнес. Для удобства все услуги MSS можно подключить на один месяц бесплатно и принять решение о постоянном обслуживании после пилотного периода.

«Важная особенность нашего предложения — тесная кросс-продуктовая интеграция, – отметил Муслим Меджлумов, директор блока управляемых сервисов Bi.zone. Это позволяет увидеть целостную картину защищенности ИТ-инфраструктуры в едином центре мониторинга. Мы стремимся сохранить простоту и удобство пользования услугами, вычленяя из гигабайтов данных о происходящем в инфраструктуре только релевантную информацию, которая помогает службе кибербезопасности оперативно принимать решения. С передачей рутинных функций на аутсорсинг в Bi.zone SOC сотрудники компании могут сосредоточиться на ключевых бизнес-задачах, например, повышении зрелости процессов кибербезопасности и управлении рисками».