Аналитика «Связного»: доля фаблетов в России достигла 45%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» проанализировала продажи фаблетов на российском рынке смартфонов в I полугодии 2019 года. По данным ритейлера, доля смартфонов с экраном более 5,6 дюймов с января по июнь составила в штучном выражении 45% против 12% за аналогичный период прошлого года.

За 6 месяцев в России было продано 7,6 млн фаблетов на общую сумму порядка 156 млрд рублей. Рост год к году составил 3,7 и 2,6 раз в штуках и деньгах соответственно. Средняя стоимость устройства снизилась на 30% и составила 20 375 рублей. Всего с января по июнь 2019 года в России было продано 17 млн смартфонов на сумму более 216 млрд рублей.

На положительную динамику развития рынка фаблетов влияет постоянно расширяющийся ассортимент данного типа гаджетов. Растущим ассортиментом и объясняется снижение средней стоимости устройства. Сегодня клиенты ждут от своего устройства как можно больше функций и возможностей. Фаблеты могут сочетать в себе свойства не только смартфона, планшета, электронной книги, фотоаппарата, но даже игровой приставки или персонального компьютера, что, несомненно, привлекает всё больше покупателей.

По итогам 6 месяцев по количеству проданных фаблетов на рынке лидирует Samsung c долей рынка 36%. Далее расположились Honor c 33% рынка и Huawei с 12%. В деньгах лидирует также Samsung с долей рынка 35%.

Топ 5 фаблетов в I полугодии 2019 года в штуках: Honor 8X, Honor 10 Lite, Samsung Galaxy A7, Honor 7A PRO, Samsung Galaxy A50.

Топ 5 фаблетов в I полугодии 2019 года в деньгах: iPhone XR (64Gb), iPhone X (64Gb), iPhone XR (128Gb), Honor 8X (64Gb), Samsung Galaxy A50.

«Запуск всех флагманских смартфонов происходит в сегменте фаблетов, однако параллельно с ними производители выпускают более упрощённые версии самых востребованных моделей с размером дисплея менее 5,6 дюймов. Мы видим, что размер дисплея на протяжении многих лет увеличивается из квартала в квартал. Так, например, не так давно наиболее массовыми устройствами были смартфоны с 4-дюймовым экраном, сейчас же основная доля продаж приходится на устройства с дисплеем в 5 дюймов, и постепенно тенденция смещается в пользу моделей с экраном 5,5 дюймов», — отметил вице-президент по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.