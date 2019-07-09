Zecurion объявил о выпуске бесплатного iPad-приложение для управления DLP-системой

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, выпустил мобильное приложение для управления Zecurion DLP с планшетов Apple iPad.

Приложение создано для удобства и упрощения работы офицеров безопасности, ежедневно работающих в веб-интерфейсе DLP-системы. Версия для планшета является полноценной и предоставляет администратору DLP все те же инструменты для работы, что и обычная веб-консоль — карточку сотрудника и диаграмму связей, отчеты, данные поведенческого анализа (UBA), рабочую среду администратора системы (workflow) и другие возможности.

Теперь в планшете можно просматривать ключевую информацию о состоянии защиты ИТ-инфраструктуры, сведения о нарушенных политиках безопасности и полноценно управлять архивом и отчетами. Как и в обычной веб-консоли, на главной странице можно настраивать виджеты с использованием фильтров в зависимости от ежедневных задач и потребностей офицера ИБ.

Администратор DLP может удаленно отслеживать динамику развития событий на устройстве и предоставлять с помощью специального конструктора отчетов ежедневную статистику или сводку ключевых событий за неделю для руководства. Данные, как и в веб-версии, отображаются в Apple iPad в табличном виде с удобной сортировкой и быстрыми фильтрами.

«Мы разработали iPad-приложение, основываясь, в первую очередь, на пожеланиях наших заказчиков. Многие специалисты по безопасности используют в работе популярные во всем мире планшеты Apple, — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion. — Мы прислушиваемся к запросам клиентов и стремимся сделать их работу максимально простой и удобной, а продукты — эффективными, совмещая в них технологичность и удобство использования».

Бесплатное приложение доступно для скачивания в App Store.Для его использования необходимо обновить Zecurion DLP (модуль Reports) до последней версии.