Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

В «Битрикс24» появились голосовые сообщения

Интеграция Бизнес-приложения

Разработчики «Битрикс24» объявили о запуске ряда новых опций в мобильном приложении для управления бизнесом. Прежде всего, обновился графический интерфейс диалогов.

Разработчики обновили интерфейс чатов. История сообщений загружается без нажатия на кнопку или свайпа вниз. В персональных чатах не показываются аватары и имена

В групповых чатах имя отображается не под аватаром, а над текстом сообщения. В чатах можно просмотреть список тех, кто прочитал последнее сообщение – для этого нужно кликнуть на метку о прочтении. Добавлены пункты меню «Создать задачу» и «Обсудить в живой ленте».

Пользователи могут поменять цвет фона чата. Вариантов фона 5: белый, салатовый, розовый, сливовый, тёмный.

При свайпе влево по сообщению цитата автоматически попадёт в ответ. Пока эта функция доступна только на устройствах с iOS.

Теперь в мобильном приложении можно обмениваться аудиосообщениями. Можно отправлять короткие и длинные записи.

Разработчики перенесли «Настройки» в меню, которое находится в правом верхнем углу. Здесь же можно сменить аккаунт и настроить нижнее меню инструментов.

Появилась возможность пригласить нового сотрудника на портал с помощью мобильного приложения. Для этого нужно перейти в раздел «Сотрудники», нажать на иконку приглашения и выбрать в контактах необходимый номер.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», отметил: «Мобильное приложение — важный компонент нашего сервиса. Предпринимателям и руководителям необходимо всегда быть «на связи». В этом обновлении мы сделали ещё один шаг, чтобы ускорить коммуникацию между коллегами. Голосовые сообщения и переработанный интерфейс сделают общение ещё более быстрым и удобным».

Другие материалы рубрики

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Главой разработчика мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система»

Corel и Parallels перепроданы в США за $1 миллиард

«Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»

Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео

Техника

Умные весы: хиты продаж

Обзор ViewSonic XG240R: сбалансированный игровой монитор

Собираемся в дорогу. Гаджеты для автомобиля и путешествий

Лучшие морозильные камеры: хиты продаж
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Бизнес от кибератак защищают искусственный интеллект и большие бюджеты Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии