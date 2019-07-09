«Росэлектроника» представила киберзащищенную систему для цифровой электросети

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех представил интеллектуальные приборы учета электроэнергии для цифровой электросети на международной промышленной выставке «Иннопром-2019». Планируется, что с 2020 года суммарные производственные мощности позволят серийно выпускать до 2 млн приборов учета в год.

Для обеспечения киберзащищенности приборов «Росэлектроника» ведет разработку интегральных микросхем, в том числе для применения в модулях связи, поддерживающих различные стандарты и протоколы передачи данных. В настоящее время идет процесс прототипирования блоков. Сборка первых тестовых образцов запланирована на ноябрь 2019 года.

«Использование импортной электронно-компонентной базы несет в себе риски внедрения в аппаратуру незадокументированных функций. Для создания кибербезопасной интеллектуальной системы учета электроэнергии мы ведем разработку отечественной ЭКБ и создаем на ее основе новые интеллектуальные приборы учета», - рассказали в «Росэлектронике».

На «Иннопром-2019» «Росэлектроника» также представляет программный комплекс КОТМИ-Росэл для построения автоматизированных систем управления передачей и распределением электроэнергии. В настоящее время автоматизированная система оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления на основе КОТМИ-Росэл внедряется на энергообъектах Красноярского края, Кемеровской области и Забайкальского края. Решение «Росэлектроники» применялось для управления всеми энергетическими объектами, снабжающими электроэнергией спортивные сооружения, гостиницы и объекты транспортной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2019» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».