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«Лаборатория Касперского» и Advantech займутся безопасностью промышленного интернета вещей

Безопасность Техническая защита

«Лаборатория Касперского» и «Адвантек» договорились о международном технологическом партнёрстве в сфере индустриального интернета вещей (IIoT). Соответствующее соглашение было подписано сегодня в рамках промышленной выставки «Иннопром-2019», проходящей в Екатеринбурге.

Компании намерены сотрудничать в области развития инноваций и создания совместных решений и сервисов для промышленной IoT-среды. Ключевой задачей этого сотрудничества является повышение киберустойчивости всей экосистемы индустриального интернета вещей.

«Как показали результаты недавнего исследования, в 48% промышленных компаниях в мире считают, что подключённость их промышленных систем и интеграция интернета вещей несут существенные риски для кибербезопасности. Они правы – ведь, если защите индустриальной среды не уделять отдельное внимание и не продумывать возможные риски и способы их минимизации, то с каждым новым устройством и с каждой новой точкой входа в сеть система будет становиться уязвимее. На решение именно этой проблемы и направлено наше сотрудничество с тайваньским производителем «Адвантек». Мы уверены, что объединение усилий экспертов в сфере кибербезопасности и промышленной автоматизации позволит наилучшим образом подойти к решению актуальных и потенциальных задач в области защиты индустриальных сред», – сказал Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского».

«Решения промышленной автоматизации сегодня изначально должны создаваться с учётом возможных киберрисков. Особенно актуально это для стремительно развивающейся сферы промышленного интернета вещей – все подобные устройства только начинают выходить на рынок, и сделать их защищёнными «по умолчанию» гораздо проще, надежнее и перспективнее, нежели встраивать дополнительные защитные функции в уже распространённые и широко используемые решения. Мы рады, что нашим партнёром в этом долгосрочном проекте стала «Лаборатория Касперского» с её передовыми технологиями и глубинной аналитикой», – отметил Дмитрий Базюкин, директор направления встраиваемых IoT систем в России и СНГ «Адвантек».

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