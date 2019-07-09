Groupe PSA займется цифровой трансформацией с Dassault Systèmes

Dassault Systèmes сообщила, что была выбрана Groupe PSA. Новый статус делает Dassault Systèmes первым и единственным в настоящее время поставщиком программного обеспечения в глобальной сети Groupe PSA, насчитывающей более 8000 поставщиков. Компания была официально названа автопроизводителем предпочтительным партнером по цифровым технологиям для цифровой трансформации.

В статусе предпочтительного партнера Groupe PSA по цифровым технологиям компания Dassault Systèmes будет участвовать в реализации долгосрочной стратегии для развертывания платформы 3DEXPERIENCE как ключевого фактора развития инноваций в масштабах всей группы. По мере того, как индустрия переходит на более экологичные, электрифицированные, автономные и регулируемые транспортные решения, Groupe PSA, как и многим другим известным автопроизводителям, приходится решать сложные задачами в области устойчивого развития и высоких технологий. Это требует новых подходов к изобретениям, разработке, тестированию, созданию и реализации инновационного клиентского опыта. Платформа 3DEXPERIENCE предлагает целостный подход, позволяющий любой компании в составе группы поддерживать создание ценности.

«Наши поставщики играют важную роль в реализации наших стратегических планов по подготовке к предстоящему ужесточению нормативов по выбросам углерода, переходу от двигателей внутреннего сгорания к электродвигателям, а также к распространению автономного вождения, – сказал Жан-Люк Перрард (Jean-Luc Perrard), директор по информационным технологиям, Groupe PSA. – Dassault Systèmes разделяет наше видение эффективности и инноваций. Выбор компании нашим предпочтительным партнером по цифровым технологиям поможет нам подготовиться к переменам на всех уровнях разработки транспортных средств».

Начиная с момента запуска программы цифровой трансформации, Groupe PSA применяла платформу 3DEXPERIENCE для повышения эффективности и совместной работы своих научно-исследовательских подразделений, технических групп и испытательных баз по всему миру. Это принесло Dassault Systèmes награду «Лучший поставщик» (Best Supplier) в 2016 году. О простоте использования платформы свидетельствует тот факт, что 2000 сотрудников группы, работающие под брендом OPEL, полностью перешли на платформу в течение всего лишь одного года после начала ее внедрения. Groupe PSA и Dassault Systèmes будут работать над дальнейшим развертыванием платформы для расширения этой трансформации. В том числе в рамках данного сотрудничества компании займутся реализацией проекта, направленного на повышение динамичности и гибкости производства.

«Groupe PSA является клиентом Dassault Systèmes на протяжении десятилетий. Мы стали настоящими партнерами, помогая группе утвердиться в качестве уверенного инновационного лидера в сфере транспорта, — отметил Оливье Саппен (Olivier Sappin), вице-президент по транспорту и мобильным решениям Dassault Systèmes. – В роли предпочтительного поставщика цифровых технологий для Groupe PSA мы намерены продолжить укреплять наши отношения и помогать группе в достижении амбициозных целей, таких как перевод к 2025 году всех выпускаемых ими транспортных средств на электродвигатели. Наступившая эра в мобильных решениях требует революции в мышлении. Платформа 3DEXPERIENCE станет решающим фактором, который позволит радикально изменить ход всего процесса».