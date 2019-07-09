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Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка»

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«Почта банк» реализовал сервис Google Pay для карт платежной системы Mastercard, выпущенных банком. Теперь клиенты «Почта банка» смогут пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью своего смартфона на базе операционной системы Android. Технологическим провайдером сервиса стала компания «Мультикарта» – российский разработчик решений в области платежных технологий и банковского процессинга.

Добавить дебетовую или кредитную карту Mastercard «Почта банка» в приложение Google Pay могут пользователи телефонов, поддерживающих бесконтактный модуль NFC и операционную систему Android. Для этого нужно скачать приложение из Google Play или открыть его на сайте, затем отсканировать карту с помощью камеры смартфона или вручную ввести ее данные, а также указать код, полученный в SMS-сообщении от банка.

«Количество покупок с помощью мобильных телефонов растет с каждым годом. При этом подавляющее большинство смартфонов в России работают на основе операционной системы Android. Почта банк уже запустил сервис Google Pay для карт Visa, и подключение к нему карт Mastercard даст возможность еще большему количеству наших клиентов оплачивать товары, не доставая из сумки свой кошелек. Совершать покупки с Google Pay можно во всех терминалах, оснащенных модулем NFC», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта банка» Анастасия Масленникова.

Оплачивать покупки с Google Pay можно как в обычных магазинах, так и на сайтах, а также в сотнях приложений. Для покупок в магазинах не обязательно открывать приложение – достаточно активировать экран смартфона и поднести его к терминалу. При оплате с помощью Google Pay используется особый виртуальный номер счета, что позволяет избежать компрометации данных банковской карты клиента.

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