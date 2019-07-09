«Форс» и «Юнидата» договорились о сотрудничестве в сфере управления данными

«Форс-центр разработки» (группа «Форс») и «Юнидата» объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества компании будут реализовывать совместные проекты по управлению данными, а именно – для решения задач централизованного сбора данных, их стандартизации, проверки качества, анализа и ведения статистики, выгрузки в сторонние информационные системы.

«Мы последовательно расширяем линейку своих решений за счет партнерства с лидерами рынка российского ПО. Платформа "Юнидата" предоставляет один из лучших инструментов для управления корпоративными данными, и включение ее в портфель решений "Форс" существенно обогатит наши экспертные возможности как разработчика и интегратора. Важными преимуществами "Юнидата" среди других систем с открытым кодом являются высокий уровень технологической и сервисной зрелости решения, большой опыт внедрения и практического использования. Поэтому мы уверены, что такое партнерство позволит сделать данные наших заказчиков еще большей ценностью», – отметил Евгений Ефименко, коммерческий директор компании «Форс-центр разработки».

«Как молодая и динамично развивающаяся компания, мы стремимся расширять рынок для своей продуктовой платформы, поэтому так важно для нас начать сотрудничество с "Форс" – ровесником отечественной ИТ-индустрии, устойчиво занимающим прочные позиции на рынке ИТ-услуг. За годы работы наш партнер создал обширную клиентскую базу, накопил знания и опыт в самых разнообразных областях, включая работу с данными и нормативно-справочной информацией, обработку и анализ больших массивов данных. Надеемся, что в результате новых совместных проектов заказчики получат инструментарий и среду, отвечающие всем современным трендам в области управления корпоративными данными», – сказал генеральный директор компании «Юнидата» Сергей Кузнецов.

Платформа «Юнидата» применяется для управления основными сведениями и справочной информацией (MDM, НСИ), бизнес-процессами (BPM), контроля и обеспечения высокого качества данных (DQ). Она предоставляет мощный инструментарий для автоматизации системы принятия решений (Data Governance). Главные преимущества платформы – быстрое внедрение, высокая производительность, гибкость архитектуры и учет специфики бизнес-процессов заказчика.

«Форс» планирует вести собственную разработку на этой платформе, использовать ее возможности в своих готовых продуктах и в проектной деятельности – при решении задач оптимизации архитектуры предприятия, обеспечения новой функциональности существующих прикладных систем и создания эффективной системы принятия управленческих решений.

Использование технологий платформы «Юнидата» в рамках проектов по Data Governance позволит «Форс» предложить заказчикам комплексную услугу, которая включает обеспечение высокой производительности и устойчивости работы хранилища данных с возможностью выбора способа организации баз данных, их очистки и обогащения, доступности горизонтального масштабирования и поддержки разных стилей управления основными данными. Аналитики, разработчики и администраторы «Форс» прошли обучение и стали сертифицированными специалистами по технологиям «Юнидата».